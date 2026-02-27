2026-02-27 00:27:16

ψοΐτης/psoas major μυς και είναι ο βαθύτερος μυς του ανθρώπινου σώματος, που επηρεάζει τη δομική ισορροπία,



τη μυϊκή ακεραιότητα,



την ευελιξία,



τη δύναμη,



το εύρος κίνησης,



την κινητικότητα των αρθρώσεων και τη λειτουργία των οργάνων.



Είναι ο μόνος μυς που συνδέει τη σπονδυλική στήλη με τα πόδια, είναι υπεύθυνος για την όρθια στάση του σώματος, αλλά και για την ικανότητά μας να περπατάμε.



Ένας υγιής psoas σταθεροποιεί τη σπονδυλική στήλη και παρέχει στήριξη μέσω του κορμού, παρέχοντας ταυτόχρονα μια καλή στήριξη στα κοιλιακά όργανα συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/pso-tis-psoas-major-mys-o-vathyteros-mys-toy-somatos-mas-poy-symmetechei-schedon-se-kathe-kinisi-mas/

botanologia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ