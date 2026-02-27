2026-02-27 00:27:16
Φωτογραφία για ψοΐτης/psoas major μυς – ο βαθύτερος μυς του σώματός μας, που συμμετέχει σχεδόν σε κάθε κίνησή μας!
ψοΐτης/psoas major μυς και είναι ο βαθύτερος μυς του ανθρώπινου σώματος, που επηρεάζει τη δομική ισορροπία,

τη μυϊκή ακεραιότητα,

την ευελιξία,

τη δύναμη,

το εύρος κίνησης,

την κινητικότητα των αρθρώσεων και τη λειτουργία των οργάνων.

Είναι ο μόνος μυς που συνδέει τη σπονδυλική στήλη με τα πόδια, είναι υπεύθυνος για την όρθια στάση του σώματος, αλλά και για την ικανότητά μας να περπατάμε.

Ένας υγιής  psoas σταθεροποιεί τη σπονδυλική στήλη και παρέχει στήριξη μέσω του κορμού, παρέχοντας ταυτόχρονα μια καλή στήριξη στα κοιλιακά όργανα συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/pso-tis-psoas-major-mys-o-vathyteros-mys-toy-somatos-mas-poy-symmetechei-schedon-se-kathe-kinisi-mas/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
20+ Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων με Γεράνια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
20+ Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων με Γεράνια
Πώς αντιμετωπίζουμε τη μελίγκρα με φυσικούς τρόπους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς αντιμετωπίζουμε τη μελίγκρα με φυσικούς τρόπους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο βλέπει τους επιβάτες στις θέσεις τους για σχεδόν 7 ημέρες
Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο βλέπει τους επιβάτες στις θέσεις τους για σχεδόν 7 ημέρες
Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
Μια νεοσύστατη επιχείρηση: Θέλει να στριμώξει σχεδόν 700 επιβάτες σε παλιά βαγόνια με ατομικές μίνι καμπίνες για να μειώσει την τιμή!
Μια νεοσύστατη επιχείρηση: Θέλει να στριμώξει σχεδόν 700 επιβάτες σε παλιά βαγόνια με ατομικές μίνι καμπίνες για να μειώσει την τιμή!
Φαίη Σκορδά: Όσα ειπώθηκαν για Παπανώτα και Happy Day ξεπέρασαν κάθε όριο
Φαίη Σκορδά: Όσα ειπώθηκαν για Παπανώτα και Happy Day ξεπέρασαν κάθε όριο
«Έφαγε» σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ
«Έφαγε» σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη από δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης
ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη από δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης
Κυρανάκης για τη δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Μία ομάδα δραστών ή δράστης, άγνωστος, ήξερε που να χτυπήσει»
Κυρανάκης για τη δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Μία ομάδα δραστών ή δράστης, άγνωστος, ήξερε που να χτυπήσει»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Πιθανή επιστροφή με γνώριμο project μόδας
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Πιθανή επιστροφή με γνώριμο project μόδας
ΕΟΔΥ: Υποχωρούν γρίπη, CoViD - Ανεβαίνει ο RSV - 6 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
ΕΟΔΥ: Υποχωρούν γρίπη, CoViD - Ανεβαίνει ο RSV - 6 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
Μετά τα ΦΥΚ τι άλλο διεκδικούν από το Υπουργείο Υγείας οι φαρμακοποιοί
Μετά τα ΦΥΚ τι άλλο διεκδικούν από το Υπουργείο Υγείας οι φαρμακοποιοί