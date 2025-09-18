2025-09-18 12:04:06
Φωτογραφία για «Χαμογέλα και Πάλι!»: Αυτή θα είναι η ομάδα που έρχεται για 4η χρονιά... - Κάνει πρεμιέρα το Σάββατο
Τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Μια δυνατή σχέση με το κοινό, που αποτελεί το θεμέλιο της επιτυχίας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει κερδίσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και έχει ταυτίσει το όνομά της με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, το «Χαμογέλα και Πάλι!» επιστρέφει στο MEGA για 5η σεζόν, πιο δυναμικό από ποτέ. Η εκπομπή έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των τηλεθεατών, προσφέροντας έναν αρμονικό συνδυασμό ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ανθρώπινης προσέγγισης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, με την επαγγελματική συνέπεια, την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που τη διακρίνουν θα καλωσορίζει και φέτος τους τηλεθεατές, με στόχο να προσφέρει αλήθεια και ουσιαστική επαφή με το κοινό.

Δίπλα στη Σίσσυ, μια ομάδα με αληθινό δέσιμο και ξεχωριστή ενέργεια: ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Νόρα Καούρη. Ο καθένας, με τη δική του προσωπικότητα και ματιά κάνει κάθε κουβέντα ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Η καταξιωμένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, με πολυετή εμπειρία, θα βρίσκεται φέτος στην κουζίνα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα συνταγές με την ξεχωριστή υπογραφή της.

Η πιο δυνατή, χαρούμενη και ενημερωμένη τηλεοπτική παρέα του Σαββατοκύριακου έρχεται για μία ακόμη χρονιά στο MEGA.

Πηγή: tvnea.com
Κώστας Τσουρός: «Συνέβη ένα περιστατικό με την Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά δεν...
Κώστας Τσουρός: «Συνέβη ένα περιστατικό με την Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά δεν...
Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη
Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο! - Διαβάστε τα πάντα για αυτήν...
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αυτό είναι το Ραντεβού το ΣΚ - Πότε θα κάνουν πρεμιέρα στο OPEN ;
Ικανοποίηση στη κυβέρνηση από τη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ το Σάββατο
Ισολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 2023 - Η επικίνδυνη λογική και τακτική να περάσουμε ότι: ''όλοι ίδιοι είναι''. Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι και φαίνεται καθαρά. Επί της διοίκησης Τριανταφυλλάκη δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος και αυτό είναι απολύτως αληθές.
Επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην Αυστρία για την τελική διάνοιξη της Σιδηροδρομικής Σήραγγας του Μπρένερ
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
«Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο - Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν...
