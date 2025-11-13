2025-11-13 12:31:24
Φωτογραφία για Τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού της ΕΡΤ
Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής τοποθετήθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Επικρατείας με τίτλο:

«Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της “Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)” και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης – European Media Freedom Act)».

Ο κ. Μαρινάκης, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ΕΡΤ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας, να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και ανεξαρτησία, και να ενισχύσει τη θέση της στη ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά των ΜΜΕ.


Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων:

την αναμόρφωση της διοικητικής δομής της ΕΡΤ Α.Ε.,

τη βελτίωση των μηχανισμών λογοδοσίας και εσωτερικού ελέγχου,

την ενίσχυση της παραγωγής πρωτότυπου περιεχομένου και της παρουσίας της ΕΡΤ σε ψηφιακές πλατφόρμες,

καθώς και την ευθυγράμμιση του εθνικού πλαισίου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT).

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η ΕΡΤ, ως δημόσιος φορέας ενημέρωσης, έχει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της πολυφωνίας, της αντικειμενικής πληροφόρησης και της πολιτιστικής δημιουργίας, ενώ το νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει αυτόν τον ρόλο με σαφές θεσμικό πλαίσιο.

«Η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ δεν σημαίνει κρατικός έλεγχος, αλλά εγγύηση ανεξαρτησίας, λογοδοσίας και ποιότητας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΡΤ έναντι των ιδιωτικών μέσων, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται στην Επιτροπή, με σκοπό να προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση το επόμενο διάστημα.

Πηγή: tvnea.com
