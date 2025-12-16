Έντονος παραμένει ο ανταγωνισμός στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για την πρωτιά. Στην κορυφή βρέθηκε η «Super Κατερίνα», καταγράφοντας 16,9%, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη ταχύτητα κινήθηκαν το «Το Πρωινό» με 10,6% και το «Breakfast@Star» με 10,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το «Buongiorno» με 9,2%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 8,2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «10 Παντού» με 6,8%, ενώ η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» κατέγραψε 3,0%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com