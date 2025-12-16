





Ξεκάθαρο προβάδισμα στη μεσημεριανή ζώνη κατέγραψαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης με 14,7%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε το «Live You» με 8,8%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 7,8%. Πιο χαμηλά κινήθηκε η «Ώρα για ψυχαγωγία» με 4,6%.

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2,5% και η «Pop Μαγειρική» με 1,9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.







Η μεσημεριανή–απογευματινή ζώνη συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση περιεχομένου, με τις ενημερωτικές και κοινωνικές εκπομπές να διατηρούν το προβάδισμα στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Πηγή: tvnea.com