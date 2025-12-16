2025-12-16 09:47:49
Ανατροπή σημειώθηκε στην πρωινή τηλεθέαση, με το «Happy Day στον Alpha» να περνά μπροστά και να κατακτά την κορυφή, καταγράφοντας 20,3% στο δυναμικό κοινό. Η ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha άφησε πίσω της τον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στη μάχη της πρωινής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 17,0%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στον ενημερωτικό τομέα, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 14,5%, παραμένοντας ψηλά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» κατέγραψε 9,7%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» περιορίστηκε στο 7,9%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με 2,4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ημέρας.

Η πρωινή ζώνη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις ισορροπίες να αλλάζουν και την ψυχαγωγία να διεκδικεί –και να κερδίζει– πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στην ενημέρωση.



Πηγή: tvnea.com
