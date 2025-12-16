2025-12-16 12:04:28
Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Ράδιο Αρβύλα», καταγράφοντας 17,6% και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δυναμική στη βραδινή ζώνη. Η σατιρική εκπομπή διατήρησε σαφές προβάδισμα, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Ισχυρή παρουσία σημείωσε και η σειρά «Μια νύχτα μόνο», η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 15,3%, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» ακολούθησε με 14,4%, παραμένοντας σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού. Ο «Άγιος Έρωτας» κατέγραψε 13%, διατηρώντας το πιστό του κοινό.

Ανταγωνιστικά κινήθηκαν η «Φάρμα» με 12,5% και το «Porto Leone» με 12%, ενώ η «Γη της Ελιάς» σημείωσε 11,4%, παραμένοντας σε διψήφια ποσοστά. Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Grand Hotel» με 9,3%, ενώ το «The Wall» περιορίστηκε στο 7,1%.

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν το «Real View» με 3%, «Το παιδί» με 2,9% και «Καλά θα πάει κι αυτό» με 1,5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της βραδινής τηλεθέασης.

Η prime time συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με τη σάτιρα, τη μυθοπλασία και τα ριάλιτι να μοιράζονται την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού και τις ισορροπίες να παραμένουν ρευστές.



Πηγή: tvnea.com
