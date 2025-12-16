ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ

Το νέο προτεινόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 2025 (σε σχέση με το ισχύον Δεκεμβρίου 2024) φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων.

Από τους 7.816 κοινούς κωδικούς, περίπου το 32% εμφανίζει μεταβολή, με συνολικό δείκτη λιανικών τιμών -6,86%. Παρακάτω οι πιο χαρακτηριστικές τάσεις ανά δραστική ουσία, με παραδείγματα εμπορικών ονομάτων.







Κατηγορίες με Γενικευμένη Μείωση Τιμών (~7%)

Πολλές δραστικές ουσίες και οι γενόσημες εκδόσεις τους κρίνονται για ομοιόμορφη μείωση κοντά στο 7%, σύμφωνα με τον κανόνα περιορισμού:

EZETIMIBE + ATORVASTATIN (-7,80%): LIPTRUZET και γενόσημά του

BISOPROLOL (-7,51%): EMCONCOR

BUPRENORPHINE + NALOXONE (-7,17%): SUBOXONE, BUPRENORPHINE/NALOXONE ACCORD.

LEVOFLOXACIN (-7,14%): TAVANIC, LEVOFLOXACIN RAFARM, LEVOFLOXACIN SANDOZ.

CABERGOLINE (-7,13%): DOSTINEX, CABERGOLINE ACCORD.

FEBUXOSTAT (-7,12%): ADEURON, FEBUXOSTAT GENEPHARM.

BRIMONIDINE + TIMOLOL (-7,10%): COMBIGAN, BRIMONIDINE/TIMOLOL SANDOZ.

SALBUTAMOL (-7,05%): VENTOLIN, SALBUTAMOL GENEPHARM.

BIMATOPROST (-7,04%): LUMIGAN, BIMATOPROST SANDOZ.

BUPROPION (-7,04%): WELLBUTRIN, ZYBAN.

OSELTAMIVIR (-7,04%): TAMIFLU, OSELTAMIVIR SANDOZ.

ESCITALOPRAM (-7,04%): CIPRALEX, ESCITALOPRAM GRINDEKS, ENTact.

Κατηγορίες με Σημαντική Αύξηση

Οι αυξήσεις εστιάζονται κυρίως σε οδοντιατρικά αναισθητικά, ενδοφλέβια διαλύματα και εξειδικευμένα σκευάσματα:

ARTICAINE + EPINEPHRINE (+23,40%): ARTIKAMINE, SEPTANEST, ORABLOC.

MEPIVACAINE (+21,70%): MEPIVAKATE, SCANDONEST.

TIZANIDINE (SIRDALUD) (+19,74%): SIRDALUD.

LIDOCAINE + EPINEPHRINE (+16,69%): LIDONET, LIGNOSPAN.

DEXAMETHASONE + CHLORAMPHENICOL (+15,41%): NEZEFIB.

FLUPREDNIDENE + MICONAZOLE (+15,16%): ECDYSTEN.

TOBRAMYCIN + DEXAMETHASONE (+15,11%): TOBRADEX.

BETAMETHASONE + GENTAMICIN (+15,03%): VIBRANAL.

CLOTRIMAZOLE (+14,96%): CANESTEN, CLOTRIMAZOLE GENEPHARM.

DOMPERIDONE (+14,90%): MOTILIUM, PRIMPERAN.

TIROSINT (λεβοθυροξίνη) (+14,97%): TIROSINT 50mcg, TIROSINT 100mcg, TIROSINT 200mcg.

Ενδεικτικά Σκευάσματα με Μεγαλύτερες Ανατιμολόγησεις

CALMOFLORINE 200mg x15: +60,33% (από 1,84€ σε 2,95€).

RINGER LACTATE/BAXTER (μονάδα/δεκάδα 1000ml): +30,43%.

Σημειώσεις

Το δελτίο είναι προτεινόμενο και υπόκειται σε τροποποιήσεις από τον ΕΟΦ.

Οι μέσες μεταβολές υπολογίζονται από όλους τους κωδικούς ανά δραστική ουσία (πρωτότυπα + γενόσημα).

Διαβάστε παρακάτω το δελτίο τύπου του ΕΟΦ και τις προτεινόμενες αλλαγές αναλυτικά:Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Δεκέμβριος 2025 – Τελικές Προτεινόμενες15 Δεκ 2025







Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών αναρτήσεών μας, αναρτώνται σήμερα 15-12-2025 στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ οι τελικές προτεινόμενες τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Για άλλη μία φορά σας ευχαριστούμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε και τη συνεργασία σας σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας ανατιμολόγησης.

Για να κατεβάσετε το πλήρες αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο σε μορφή EXCEL πατήστε εδώ.

Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ











