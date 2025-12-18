Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMEGA20,4% Happy DayAlpha12,2% ΣήμεραΣΚΑΪ9,7% Καλημέρα ΕλλάδαANT18,1% Ώρα ΕλλάδοςOpen5,5% Νωρίς – ΝωρίςΕΡΤ12,0%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Το ΠρωινόANT114,4% Super ΚατερίναAlpha14,0% BuongiornoMEGA9,9% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ7,1% Breakfast@StarStar6,0% Πρωίαν σε είδονΕΡΤ14,7% 10 ΠαντούOpen3,6%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑποκαλύψειςANT110,3% Live YouΣΚΑΪ8,0% Αλήθειες με τη ΖήναStar7,3% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ5,7% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen5,5% Pop Μαγειρική ΕΡΤ14,3%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 The ChaseMEGA15,7% Deal – IX ΚύκλοςAlpha13,2% Τροχός της ΤύχηςStar12,5% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha12,0% Live NewsMEGA11,4% Cash or TrashStar9,9% Στούντιο 4ΕΡΤ17,5% Ρουκ ΖουκANT16,8% 5×5ANT15,8% Διαχωρίζω τη θέση μουΣΚΑΪ5,5% Ζητείται ΨεύτηςΣΚΑΪ5,4% Καθαρές ΚουβέντεςOpen4,3% Ηλέκτρα – Γ’ ΚύκλοςΕΡΤ13,1% Το ’Χουμε!ΣΚΑΪ2,2%Prime TimeΕκπομπή / ΣειράΚανάλι18-54 Αλ Τσαντίρι ΝιουζMEGA19,9% Άγιος Έρωτας ΙΙAlpha16,3% ΒινύλιοΑΝΤ114,8% Να μ’ αγαπάςAlpha14,8% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμιAlpha11,3% GNTM 2025Star11,2% Τότε και ΤώραANT110,9% Grand HotelANT19,0% Μη μου χαλάς τη μέραΣΚΑΪ8,8% Prime TimeΣΚΑΪ7,0% Παιχνίδια ΕκδίκησηςAlpha6,4% Καλά θα πάει κι αυτόΕΡΤ12,6% Το ΠαιδίΕΡΤ12,6% Ο Δήμος από τα ΤρίκαλαΕΡΤ12,3% Real ViewOpen1,8%Late NightΕκπομπήΚανάλι18-54 Καρδίτσα ForeverMEGA13,6% Νύχτα ΑποκαλύψεωνOpen11,4% Prime Time (Late)ΣΚΑΪ7,0% Έλα να αγαπηθούμε darlingStar5,9% Κοινωνία Άνω ΚάτωOpen3,8%Πηγή: tvnea.com