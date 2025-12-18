2025-12-18 09:00:03
Από σήμερα παρατηρείται μείωση της τιμής αναφοράς (ασφαλιστικής τιμής/τιμής αποζημίωσης) σε σκευάσματα ριβαροξαμπάνης (όπως πχ. Xarelto που ειναι το πρωτότυπο), κάτι που οδηγεί σε αυξημένη επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Αυτό συμβαίνει γιατί η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την τιμή αναφοράς της κατηγορίας και όταν αυτή μειώνεται, προκύπτει διαφορά ανάμεσα στη λιανική τιμή του σκευάσματος και στην τιμή που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Όταν υπάρχει διαφορά, ο ασφαλισμένος καλείται να καλύψει τη διαφορά λιανικής–αποζημίωσης (πέρα από το ποσοστό συμμετοχής), με αποτέλεσμα να «μπαίνει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του».​

Ως φαρμακοποιοί, δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο να....





.... αυξάνεται η συμμετοχή των πολιτών, γιατί στην πράξη ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των ασφαλισμένων στο φαρμακείο. Σε τέτοιες αλλαγές, η επιβάρυνση μεταφέρεται στον ασθενή και αυτό δεν το επιθυμούμε σε καμία περίπτωση: στόχος είναι η πρόσβαση στη θεραπεία να παραμένει όσο γίνεται πιο προσιτή.​

Υπενθυμίζεται ότι ο φαρμακοποιός δεν καθορίζει ούτε τη λιανική τιμή ούτε την τιμή αποζημίωσης/αναφοράς. Οι τιμές προκύπτουν από τις επίσημες αποφάσεις/δελτία τιμών του Υπουργείου Υγείας και εφαρμόζονται αυτόματα στο σύστημα, ενώ η τιμή αποζημίωσης ακολουθεί τους κανόνες της τιμής αναφοράς, που μπορεί να αλλάζει δυναμικά χωρίς προειδοποίηση.​

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το «γιατί άλλαξε η συμμετοχή» σε συγκεκριμένη συνταγή, το φαρμακείο μπορεί να εξηγήσει τη διαφορά λιανικής–αποζημίωσης και τις διαθέσιμες επιλογές μέσα στο πλαίσιο της συνταγής, πάντα με βάση τα επίσημα δεδομένα που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.



