Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέγραψε εντυπωσιακό 20,4%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της και τη σαφή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 12,2%, διατηρώντας σταθερά υψηλή δυναμική και ισχυρή παρουσία στη ζώνη. Τρίτη βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» με 9,7%, συνεχίζοντας την αξιόλογη πορεία της στον ενημερωτικό ανταγωνισμό.Στην τέταρτη θέση κατετάγη το «Καλημέρα Ελλάδα» με 8,1%, ενώ πέμπτη ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» με 5,5%, κρατώντας μερίδιο σε μια απαιτητική τηλεοπτική ώρα.Την κατάταξη της πρωινής ενημέρωσης έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» με 2,0%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό της ζώνης.Πηγή: tvnea.com