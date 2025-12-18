Prime Time ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην prime time ζώνη, με τη σάτιρα και τη μυθοπλασία να πρωταγωνιστούν. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», σημειώνοντας εντυπωσιακό 19,9% και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη βραδινή ζώνη. Δεύτερος ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 16,3%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική.Στην τρίτη θέση ισοβάθμησαν το «Βινύλιο» και το «Να μ’ αγαπάς», αμφότερα με 14,8%, ενώ πέμπτη θέση κατέλαβε το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 11,3%. Πολύ κοντά βρέθηκε και το «Greece’s Next Top Model 2025» με 11,2%, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση, ενώ έβδομο ήταν το «Τότε και Τώρα» με 10,9%.Στη συνέχεια της κατάταξης, το «Grand Hotel» σημείωσε 9,0%, ενώ το «Μη μου χαλάς τη μέρα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,8%. Πιο χαμηλά βρέθηκαν τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 6,4%, το «Prime Time» με 7,0% και η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 3,8%.Την κατάταξη της prime time ζώνης συμπλήρωσαν το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 2,6%, το «Το Παιδί» επίσης με 2,6%, η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα» με 2,3% και το «Real View» με 1,8%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό της βραδιάς.Late Night ζώνη: Πρωτιά για το «Καρδίτσα Forever»Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε το «Καρδίτσα Forever» στο Mega με 13,6%, δείχνοντας ισχυρή απήχηση στο νυχτερινό κοινό. Δεύτερη θέση για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 11,4%, ενώ τρίτο ακολούθησε το «Έλα να αγαπηθούμε darling» με 5,9%.Πιο χαμηλά στον πίνακα τηλεθέασης βρέθηκαν το «Prime Time» με 7,0% (late night προβολή) και η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 3,8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης μετά τα μεσάνυχτα.Πηγή: tvnea.com