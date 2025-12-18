2025-12-18 10:19:11
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού
Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», σημειώνοντας 10,3% και διατηρώντας το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Δεύτερη ακολούθησε η εκπομπή «Live You» με 8,0%, παρουσιάζοντας σταθερή εικόνα τηλεθέασης.

Στην τρίτη θέση κατετάγησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 7,3%, ενώ τέταρτο βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 5,7%, κρατώντας αξιόλογο μερίδιο στη ζώνη. Πέμπτη θέση για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 5,5%, σε κοντινή απόσταση.

Την κατάταξη της μεσημεριανής ζώνης ολοκλήρωσε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος», η οποία σημείωσε 4,3%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό της συγκεκριμένης ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
