





Κατηγορηματική είναι η διάψευση από πλευράς καναλιού στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και θέλουν την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» να βρίσκεται «στην κόψη του ξυραφιού», καθώς και να αναζητούνται νέοι παρουσιαστές για την πρωινή ζώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, τα συγκεκριμένα σενάρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με το κανάλι να ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στο πρόσωπο του Παναγιώτη Στάθη όσο και της Άννας Λιβαθυνού. Οι δύο δημοσιογράφοι συνεχίζουν κανονικά στο τιμόνι της εκπομπής, αποτελώντας βασικούς πυλώνες της ενημερωτικής πρωινής ζώνης.

Παράλληλα, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ορισμένες διορθωτικές κινήσεις στη δομή και τα «σκαλέτα» της εκπομπής, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου και την καλύτερη ροή της ενημέρωσης. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ανανέωσης που σχεδιάζει το κανάλι, ενώ δεν αποκλείονται και επιπλέον αλλαγές με το νέο έτος, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα προσώπων.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» παραμένει σταθερά στον προγραμματισμό του σταθμού, με τη διοίκηση να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στην εκπομπή και την ομάδα της.

Πηγή: tvnea.com