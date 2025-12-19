2025-12-19 19:22:25
Φωτογραφία για Το σόι σου : Όλο το σόι μαζεμένο για τις γιορτές!
Secret Santa

Ο Άρης έχει βαλθεί να τους τρελάνει όλους... έρχεται στην Ελλάδα, για τις γιορτές των Χριστουγέννων! Ο Σάββας και η Λυδία πανικοβάλλονται: φέτος ήταν η σειρά των Χαμπέων. Ποιος θα αναλάβει να πει στον Βαγγέλη πως τελικά θα γιορτάσουν με τους Τριαντάφυλλους; Ειδικά τώρα, που Βαγγέλης και Χαρούλα έχουν ενθουσιαστεί που επιτέλους θα κάνουν γιορτές όλοι οι Χαμπέοι μαζί! Κι ενώ η Λυδία και ο Σάββας παλεύουν να τους το φέρουν με το μαλακό, τα σχέδια ανατρέπονται: η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Άρη αναβάλλεται! Μόλις μάθει η Αλεξάνδρα τα κακά μαντάτα, αρχίζει να έχει τάσεις φυγής. Τότε ο Άγιος Βασίλης ή καλύτερα η Λυδία, αποφασίζει να φέρει τους Χαμπέους στο σπίτι της, πριν προλάβει η Αλεξάνδρα να πάρει τους δρόμους. Κι αυτή θα είναι μόνο η πρώτη έκπληξη… γιατί αυτή τη μέρα, οι εκπλήξεις δεν θα έχουν τελειωμό!

Το θαύμα των Χριστουγέννων

Οι γιορτές μόνο ήρεμες δεν προ μηνύονται φέτος! Η Χαρά και ο Νάσος βρίσκονται στα πρόθυρα του χωρισμού… Η Αλεξάνδρα μετά βίας συγκρατείται να παραμείνει στο σπίτι της, το οποίο έχει πλημμυρίσει Χαμπέους! Η Ειρήνη, που ήρθε από την Κομοτηνή για να κάνει γιορτές με την οικογένεια της, προσπαθεί να προσεγγίσει ερωτικά τον Μένιο, χωρίς επιτυχία και ο λόγος θα την αφήσει με το στόμα ανοιχτό
. Ενώ η Μπέλα, θα ζήσει επιτέλους το χριστουγεννιάτικο θαύμα που τόσα χρόνια περίμενε. Το μεγαλύτερο θαύμα, όμως απ’ όλα; Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι παρακάθονται στο ίδιο τραπέζι… και όχι μόνο δεν τσακώνονται, αλλά Χαμπέας και Αλεξάνδρα είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ! Τι έχει συμβεί;

Απόψε στις 20:00, ένα απολαυστικό, εορταστικό επεισόδιο, γεμάτο ευτράπελα αλλά και συγκίνηση.

Πηγή: tvnea.com
Οι νύχτες τών γιορτών στον ΑΝΤ1 με μουσική...
Οι νύχτες τών γιορτών στον ΑΝΤ1 με μουσική...
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Έτσι θα είναι η ημέρα τηλεμαραθωνίου στον ΑΝΤ1
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Έτσι θα είναι η ημέρα τηλεμαραθωνίου στον ΑΝΤ1
Καλές γιορτές και τις καλύτερες ευχές για το 2026 από ομάδα του UNIFE
ΑΠΑΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ tracking: ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Γιορτές στο απόλυτα χριστουγεννιάτικο σπίτι
Έρχεται το “The 1% Club” με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Η μεγάλη πρεμιέρα του Star πριν τις γιορτές
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ SITE FREEGR.GR
«Πράσινο φως» από το υπ. Υποδομών για το διαγωνισμό 52 εκατ. ευρώ του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΣΕ
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Κ. Κυρανάκης σε Ζ. Μακρή: «Ναι στην διασύνδεση του ΟΛΒ με τον ΟΣΕ»
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των φαρμακείων στην Δράση κατά της Παχυσαρκίας- Οδηγίες Εγγραφής Φαρμακοποιών
Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον υφυπουργό Μακεδονίας –Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα
