Ακόμη ένα παραπλανητικό e-mail εντοπίστηκε να διακινείται τις τελευταίες μέρες, αυτή τη φορά έχοντας τη μορφή δήθεν κρατικού προγράμματος που υπόσχεται δωρεάν γιορτινό πακέτο από το υπουργείο Ανάπτυξης με τον τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

Οι επιτήδειοι, ωστόσο, μέσω της απατηλής επιστολής, επιδιώκουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία των πολιτών, αλλά και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος, αφού απαιτούν την καταβολή -100- ευρώ ως «τέλος logistics και εγγραφής» για δήθεν «ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση».

Για να προσδώσουν αληθοφάνεια στο μήνυμα και να καταφέρουν να εξαπατήσουν τους αποδέκτες της επιστολής, χρησιμοποιούν τα στοιχεία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ισχυριζόμενοι ότι η κίνηση αποτελεί «απευθείας εντολή του», ενώ έχουν δημιουργήσει και ανάλογη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν παρόμοια μηνύματα, δίνοντας βαρύτητα σε «σημάδια» που μαρτυρούν ότι πρόκειται για απάτη.

Τι μαρτυρά ότι πρόκειται για απάτη

Ειδικότερα, για προστασία από τέτοιου είδους απάτες, οι πολίτες μπορούν να προχωρούν στις παρακάτω ενέργειες:

· Εμφάνιση του header του e-mail: Να χρησιμοποιούν την επιλογή προβολής της επικεφαλίδας (header) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τη διαδρομή που ακολουθεί το μήνυμα μέσω διάφορων διακομιστών.· Έλεγχος αποστολέα μηνύματος: Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα και να αναζητούν τυχόν ασυνήθιστα στοιχεία, όπως λανθασμένα ονόματα ή περίεργες καταλήξεις.

Για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση η διεύθυνση του αποστολέα [email protected], δείχνει καταφανώς ότι πρόκειται για απατηλό μήνυμα, καθώς με μια απλή αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου προκύπτει ότι το όνομα τομέα (domain name) δεν αντιστοιχεί στις επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

· Συντακτικά και ορθογραφικά λάθη: Τα απατηλά μηνύματα συχνά περιέχουν γραμματικά ή συντακτικά λάθη που αποκαλύπτουν την πλαστότητά τους.

· Συνημμένα αρχεία και σύνδεσμοι: Να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους από άγνωστες ή ύποπτες πηγές, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.

· Αιτήματα για προσωπικά δεδομένα: Οι κρατικοί φορείς δεν θα ζητήσουν ποτέ μέσω e-mail προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες.

· Πιεστικές προθεσμίες: Λέξεις όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο μήνυμα και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα (ΑΜΕΣΩΣ, ΚΑΘΕ, ΔΩΡΕΑΝ, ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ) μαρτυρούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για απατηλό.

· Διασταύρωση πληροφοριών: Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν άμεσα με τις επίσημες Αρχές ώστε να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του μηνύματος.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Freegr network blog- News about pc, technology.