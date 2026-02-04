Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54



Happy Day στον Alpha



17.9%



Κοινωνία Ώρα MEGA



12.5%



Σήμερα



10.6%



Ώρα Ελλάδος



9.4%



Καλημέρα Ελλάδα



5.0%



ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54



Super Κατερίνα V



18.0%



Αταίριαστοι



12.6%



Το Πρωινό



10.0%



10 Παντού



9.2%



Buongiorno



8.6%



Breakfast@Star



7.0%



Πρωίαν σε είδον



3.6%



ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54



Αποκαλύψεις



13.1%



Live You



10.0%



Αλήθειες με τη Ζήνα



8.5%



Όπου Υπάρχει Ελλάδα



4.4%



Ώρα για Ψυχαγωγία



3.8%



Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος



1.8%



ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54



Live News



19.5%



Deal



15.4%



Τροχός της Τύχης



14.3%



Οικογενειακές Ιστορίες



13.6%



The Chase



13.4%



Cash or Trash



11.2%



Rouk Zouk



9.6%



Διαχωρίζω τη θέση μου



6.1%



Καθαρές Κουβέντες



4.5%



Στούντιο 4



6.5%



PRIME TIME



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54



MasterChef 10



15.7%



Ράδιο Αρβύλα



14.9%



Να μ’ αγαπάς



13.5%



Άγιος Έρωτας ΙΙ



13.8%



Μια Νύχτα Μόνο



11.6%



Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια



11.3%



Grand Hotel



8.9%



Survivor



7.0%



Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος



5.9%



Καλά θα πάει κι αυτό



2.0%



Το Παιδί



2.9%



Πηγή: tvnea.com

