Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται γύρω από την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1, Καλημέρα Ελλάδα.

Η δημοσιογράφος έκανε unfollow τον παρουσιαστή Παναγιώτη Στάθη και τον λογαριασμό της εκπομπής στο Instagram, κρατώντας όμως ανοιχτή την επιλογή να την ακολουθούν εκείνοι. Παράλληλα, αφαίρεσε κοινές φωτογραφίες από τον προσωπικό της λογαριασμό, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή στις σχέσεις εντός του πλατό. Πολύ αξία δίνουν κάποιοι στο Instagram τελικά…

Εδώ που τα λέμε και χωρίς να χαϊδεύουμε τα αυτάκια, η συνεργασία τους θεωρούνταν αταίριαστη. Άλλωστε το επισημάναμε απο την πρώτη μας κριτική στην εκπομπή…





Ζέτα Μακρυπούλια: «Δεν άφησα καμία μπηχτή. Έπαιξα το κείμενό μου».
«Κάτι ψήνεται»: Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο ψάχνουν για διαγωνιζόμενους...
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
«Restart στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Πρωταγωνιστής ο Στάθης, όχι νέος διάδοχος Λιβαθυνού»
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Από σήμερα εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Λιβαθυνού - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης;
Κατερίνα Καινούργιου για Καλημέρα Ελλάδα και Άννα Λιβαθυνού: γινόντουσαν κρυφά δοκιμαστικά...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/1/2026)
Παρασκευή, 23/1/2026: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/1/2026)
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές: Γιατί δεν φοράμε ζώνες ασφαλείας, ποιος είναι ο κίνδυνος ατυχήματος;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη – Μεγάλη ανατροπή στα νούμερα τηλεθέασης
