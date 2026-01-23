Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται γύρω από την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1, Καλημέρα Ελλάδα.

Η δημοσιογράφος έκανε unfollow τον παρουσιαστή Παναγιώτη Στάθη και τον λογαριασμό της εκπομπής στο Instagram, κρατώντας όμως ανοιχτή την επιλογή να την ακολουθούν εκείνοι. Παράλληλα, αφαίρεσε κοινές φωτογραφίες από τον προσωπικό της λογαριασμό, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή στις σχέσεις εντός του πλατό. Πολύ αξία δίνουν κάποιοι στο Instagram τελικά…

Εδώ που τα λέμε και χωρίς να χαϊδεύουμε τα αυτάκια, η συνεργασία τους θεωρούνταν αταίριαστη. Άλλωστε το επισημάναμε απο την πρώτη μας κριτική στην εκπομπή…







Πηγή: tvnea.com