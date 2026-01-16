2026-01-16 22:22:03
Φωτογραφία για Ρεκόρ για την Eurostar: 20 εκατομμύρια επιβάτες μεταφέρθηκαν το 2025
Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας Eurostar μετέφερε 20 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, σημειώνοντας νέο ετήσιο ρεκόρ και αύξηση περίπου 500.000 επιβατών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η τάση επιβεβαιώνει την ανάκαμψη και την ενοποίηση της ζήτησης σε διεθνείς διαδρόμους υψηλής ταχύτητας στη Δυτική Ευρώπη, με διαφορετική δυναμική από τη μία διαδρομή στην άλλη.. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026
Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο - Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο - Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026
Εγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026
Μαζική έξοδος στη σύνταξη: Χρονιά-ρεκόρ το 2025
Μαζική έξοδος στη σύνταξη: Χρονιά-ρεκόρ το 2025
Η Eurostar ακυρώνει τα δρομολόγια τρένων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Η Eurostar ακυρώνει τα δρομολόγια τρένων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX με περισσότερα από 600.000 views
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX με περισσότερα από 600.000 views
Το MEGA και το 2025 είχε κυρίαρχη θέση στην ενημέρωση
Το MEGA και το 2025 είχε κυρίαρχη θέση στην ενημέρωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Your Face Sounds Familiar: Τους ψήνουν για την κριτική επιτροπή...
Your Face Sounds Familiar: Τους ψήνουν για την κριτική επιτροπή...
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΕΛΟΥ : Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΑΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ!!!
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΕΛΟΥ : Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΑΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ!!!
Γερμανία: Οι συνθήκες εκτροχιασμού εμπορικού τρένου στο Έσσεν μαρτυρούν δολιοφθορά.
Γερμανία: Οι συνθήκες εκτροχιασμού εμπορικού τρένου στο Έσσεν μαρτυρούν δολιοφθορά.