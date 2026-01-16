2026-01-16 22:22:03

Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας Eurostar μετέφερε 20 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, σημειώνοντας νέο ετήσιο ρεκόρ και αύξηση περίπου 500.000 επιβατών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η τάση επιβεβαιώνει την ανάκαμψη και την ενοποίηση της ζήτησης σε διεθνείς διαδρόμους υψηλής ταχύτητας στη Δυτική Ευρώπη, με διαφορετική δυναμική από τη μία διαδρομή στην άλλη.. sidirodromikanea

