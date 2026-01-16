2026-01-16 22:22:03
Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας Eurostar μετέφερε 20 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, σημειώνοντας νέο ετήσιο ρεκόρ και αύξηση περίπου 500.000 επιβατών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η τάση επιβεβαιώνει την ανάκαμψη και την ενοποίηση της ζήτησης σε διεθνείς διαδρόμους υψηλής ταχύτητας στη Δυτική Ευρώπη, με διαφορετική δυναμική από τη μία διαδρομή στην άλλη.. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΕγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ