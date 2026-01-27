2026-01-27 11:24:32
Φωτογραφία για Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
 

Το πρωί της Τρίτης (27/1) στην εκπομπή Happy Day σχολιάστηκαν οι δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου για τον Νίκο Μουτσινά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να καταθέτει τη δική της οπτική, κάνοντας επισημάνσεις γύρω από την πρόσφατη τοποθέτηση του παρουσιαστή για την τηλεόραση, όπως αυτή εκφράστηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Βλέπεις πόσο ωραία τοποθετείται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παρ’ ότι δεν ανήκει σε κάποια τηλεοπτική παρέα και έχει μια μόνιμη συνεργασία. Και αντί να βγάλει ένα κατηγορώ, ένα κυνήγι μαγισσών, “η τηλεόραση που δεν αγαπάει τα παιδιά της” και “δίνει λάθος τα λεφτά και σκάρτες ευκαιρίες”, πόσο ωραία το τοποθετεί και πολύ γενναιόδωρα», σχολίασε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δεν διαφωνώ ότι η τηλεόραση δεν έχει φερθεί καλά σε κάποιους που της έχουν προσφέρει αλλά ειδικά σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί στην τελευταία φάση της τηλεοπτικής τους καριέρας να μην βίωσαν αυτό που ήθελαν αλλά παρά ταύτα έχουν βγάλει χρήματα και αναγνωρισιμότητα… γενικώς είναι μια δουλειά δύσκολη, ανταγωνιστική, που δεν γνωρίζει από Κυριακές και αργίες.


Για μένα ο Νίκος, που θέλει να ασχοληθεί και με το κομμάτι του NLP, θα ‘πρεπε να κοιτάει το ποτήρι μισογεμάτο και να πει: μπορεί στην τελευταία μου συνεργασία να μην βίωσα την απόλυτη επιτυχία αλλά η τηλεόραση μου έχει φερθεί πάρα πολύ ωραία, έχω βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ο Νίκος είναι γενικά από τους νικητές… δηλαδή κλαίνε οι χήρες… κατάλαβες».

«Εγώ από τον Νίκο -που είναι και της θετικής σκέψης- θέλω να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι τα η τηλεόραση δεν φέρθηκε καλά, δεν αγαπάει τα παιδιά της και τέτοια», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έλλη Κοκκίνου για «Don’t Forget the Lyrics»: Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι - Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έλλη Κοκκίνου για «Don’t Forget the Lyrics»: Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι - Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
Τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια
Τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρομικού Υλικού (UNIFE): Οι παγκόσμιοι αντίπαλοι θα κερδίσουν εάν η ΕΕ περικόψει το Ταμείο Έρευνας για τους Σιδηροδρόμους
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρομικού Υλικού (UNIFE): Οι παγκόσμιοι αντίπαλοι θα κερδίσουν εάν η ΕΕ περικόψει το Ταμείο Έρευνας για τους Σιδηροδρόμους
Έρχεται αποζημίωση της υπηρεσίας Διανυκτερεύσεων για τους φαρμακοποιούς
Έρχεται αποζημίωση της υπηρεσίας Διανυκτερεύσεων για τους φαρμακοποιούς
Η Hellenic Train για το συμβάν στη γραμμή Ολυμπίας – Κατάκολου- Έχουν ανασταλεί προσωρινά τα δρομολόγια
Η Hellenic Train για το συμβάν στη γραμμή Ολυμπίας – Κατάκολου- Έχουν ανασταλεί προσωρινά τα δρομολόγια
100 Δόκιμοι Πυροσβέστες της Πτολεμαΐδας στο Μετρό Θεσσαλονίκης.
100 Δόκιμοι Πυροσβέστες της Πτολεμαΐδας στο Μετρό Θεσσαλονίκης.