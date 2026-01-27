Το πρωί της Τρίτης (27/1) στην εκπομπή Happy Day σχολιάστηκαν οι δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου για τον Νίκο Μουτσινά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να καταθέτει τη δική της οπτική, κάνοντας επισημάνσεις γύρω από την πρόσφατη τοποθέτηση του παρουσιαστή για την τηλεόραση, όπως αυτή εκφράστηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.«Βλέπεις πόσο ωραία τοποθετείται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παρ’ ότι δεν ανήκει σε κάποια τηλεοπτική παρέα και έχει μια μόνιμη συνεργασία. Και αντί να βγάλει ένα κατηγορώ, ένα κυνήγι μαγισσών, “η τηλεόραση που δεν αγαπάει τα παιδιά της” και “δίνει λάθος τα λεφτά και σκάρτες ευκαιρίες”, πόσο ωραία το τοποθετεί και πολύ γενναιόδωρα», σχολίασε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.«Δεν διαφωνώ ότι η τηλεόραση δεν έχει φερθεί καλά σε κάποιους που της έχουν προσφέρει αλλά ειδικά σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί στην τελευταία φάση της τηλεοπτικής τους καριέρας να μην βίωσαν αυτό που ήθελαν αλλά παρά ταύτα έχουν βγάλει χρήματα και αναγνωρισιμότητα… γενικώς είναι μια δουλειά δύσκολη, ανταγωνιστική, που δεν γνωρίζει από Κυριακές και αργίες.Για μένα ο Νίκος, που θέλει να ασχοληθεί και με το κομμάτι του NLP, θα ‘πρεπε να κοιτάει το ποτήρι μισογεμάτο και να πει: μπορεί στην τελευταία μου συνεργασία να μην βίωσα την απόλυτη επιτυχία αλλά η τηλεόραση μου έχει φερθεί πάρα πολύ ωραία, έχω βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ο Νίκος είναι γενικά από τους νικητές… δηλαδή κλαίνε οι χήρες… κατάλαβες».«Εγώ από τον Νίκο -που είναι και της θετικής σκέψης- θέλω να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι τα η τηλεόραση δεν φέρθηκε καλά, δεν αγαπάει τα παιδιά της και τέτοια», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Πηγή: tvnea.com