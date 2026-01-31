





Ξεκάθαρη κυριαρχία στην prime time κατέγραψε το «Το Σόι σου V» (Ε) με 21,1%, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι οι επαναλήψεις του παραμένουν τηλεοπτικό όπλο πρώτης γραμμής.

Πολύ ισχυρή παρουσία είχε και το τελευταίο επεισόδιο για «το Παρά Πέντε» (Ε), που έπαιξε… διπλό ταμπλό, σημειώνοντας 18,5% και 15,7%, κλειδώνοντας την απόλυτη υπεροχή της κωμικής μυθοπλασίας στη ζώνη.

Στο ίδιο ανταγωνιστικό μπλοκ κινήθηκε και ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 15,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε υψηλά επίπεδα, ενώ η «Κυρά μας η Μαμμή» στον Alpha ακολούθησε με 12,3%, κρατώντας επαφή με την πρώτη γραμμή.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται» στο Star με 9,2%, ενώ το «The Floor» περιορίστηκε στο 8,8% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» (Ε) στο 8,3%, χωρίς να μπορέσουν να μπουν στη μάχη της κορυφής.

Στα χαμηλά της ζώνης κινήθηκαν οι «Κληρονόμοι» στον ANT1 με 7,7%, το «Transporter 3» επίσης στον ANT1 με 5,0%, ενώ το «Real View» κατρακύλησε στο 1,8% και το «Στην Πίεση» κατέρρευσε στο 0,8%, κλείνοντας την prime time με αρνητικό πρόσημο.

Late night ζώνη: Απόλυτο σκοτάδι για τον ανταγωνισμό – Εκρηκτική πρωτιά για το «Φως στο Τούνελ»

Στο late night δεν υπήρξε ίχνος αμφισβήτησης, με το «Φως στο Τούνελ» να εκτοξεύεται στο 20,0%, διαλύοντας τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη ζώνη.

Σε μεγάλη απόσταση ακολούθησε το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 5,8%, ενώ το ντοκιμαντέρ «Ίμια: Στα Πρόθυρα του Πολέμου» περιορίστηκε στο 3,8%, χωρίς να δημιουργήσει καμία δυναμική ανατροπής.

Πηγή: tvnea.com