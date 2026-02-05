2026-02-05 11:52:27
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: Στην ώρα μας σήμερα - Καμιά φορά και εμείς αργούμε... - Να φοβάσαι τους ανθρώπους που ...
 

Με το γνωστό του δηκτικό ύφος, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε το «Πρωινό» αναφέροντας, με μια δόση σαρκασμού, τις καθυστερήσεις και την «γκρίνια» που φαίνεται να… είχε για τα ζητήματα καθυστερήσεων.

«Στην ώρα μας σήμερα κύριοι. Και εμείς και οι προηγούμενοι. Γιατί παίζεται στα sites… Δεν γκρινιάζω… Τι να κάνουμε τώρα, όταν αργούμε δέκα λεπτά.. Καμιά φορά όμως, για να ‘μαι δίκαιος, και εμείς αργούμε και βγαίνει και το δελτίο το μεσημεριανό πιο αργά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν γκρινιάζει το δελτίο; Δεν μπορεί… Δεν γκρινιάζει δημόσια; Γκρινιάζει ιδιωτικά. Να φοβάσαι, Χρύσα μου, τους ανθρώπους που γκρινιάζουν ιδιωτικά», σχολίασε στην αρχισυντάκτριά της εκπομπής, Χρύσα Ζαρκάδη.

«Όσοι γκρινιάζουν δημόσια είναι σαν τα σκυλιά που γαβγίζουν, που λέει, δεν πρέπει να τα φοβάσαι, κατάλαβες; Αυτοί που γκρινιάζουν ιδιωτικά, εκεί είναι το περίεργο και το πρόβλημα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: tvnea.com
