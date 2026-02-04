Ξεκάθαρη πρωτιά κατέκτησε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σάρωσε την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη με 18,0%, ανοίγοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό και παίζοντας χωρίς αντίπαλο στην κορυφή.

Σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 12,6%, κρατώντας μια σταθερή δεύτερη θέση, χωρίς όμως να μπορούν να πλησιάσουν την πρώτη γραμμή. Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 10,0%, παραμένοντας σε μετριότατες επιδόσεις για τα δεδομένα της ζώνης.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν το «10 Παντού» με 9,2% και το «Buongiorno» με 8,6%, προγράμματα που απλώς «υπάρχουν» στο κάδρο χωρίς να δημιουργούν καμία δυναμική ανατροπής.

Ακόμα χαμηλότερα, το «Breakfast@Star» περιορίστηκε στο 7,0%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» κατέρρευσε στο 3,6%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει εκτός παιχνιδιού...

