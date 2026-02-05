2026-02-05 11:52:27
Την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» με 10,9%, κρατώντας καθαρό προβάδισμα στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9,5%, ενώ το Live You σημείωσε 8,2%, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά τον πρωτοπόρο.

Στα χαμηλά, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 5,0%, η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» στο 3,9% και η «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο 2,9%, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία των ψυχαγωγικών προγραμμάτων να βρουν ρυθμό.



Πηγή: tvnea.com
