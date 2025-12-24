





Με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Χ (πρώην Twitter), επισφραγίστηκε η τεράστια επιτυχία του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ANT1. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον σταθμό και προσωπικά στον Πρόεδρο του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την κοινωνική ευθύνη που οφείλουν να επιδεικνύουν οι μεγάλοι οργανισμοί.

" Μόνο μπράβο αξίζουν στον Αntenna και τον Θοδωρή Κυριακού για τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, που συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι".

Πηγή: tvnea.com