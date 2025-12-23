Με ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 «Είμαστε Ένα» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 3.330.000 ευρώ για τη στήριξη των παιδιών. Η μεγάλη αυτή πρωτοβουλία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, όταν η κοινωνία ενώνεται για έναν κοινό σκοπό, μπορεί να πετύχει σπουδαία αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια του τηλεμαραθωνίου, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, αθλητές και άνθρωποι από κάθε χώρο ένωσαν τις φωνές τους, μεταφέροντας ιστορίες που συγκίνησαν και κινητοποίησαν το κοινό. Μέσα από ζωντανές συνδέσεις, μαρτυρίες και καλλιτεχνικά δρώμενα, αναδείχθηκε η ανάγκη έμπρακτης στήριξης των παιδιών και των οργανισμών που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει ζωντανή και δυνατή. Το συνολικό ποσό των 3.330.000€ αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον.

Ο ΑΝΤ1, με τον τηλεμαραθώνιο «Είμαστε Ένα», επιβεβαίωσε τον κοινωνικό του ρόλο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που ξεπερνούν την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Γιατί, όπως απέδειξε και αυτή η βραδιά, όταν «είμαστε ένα», μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά — ειδικά για εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη: τα παιδιά.

Πηγή: tvnea.com