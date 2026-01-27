2026-01-27 14:38:46
Φωτογραφία για Ο Θοδωρής Κυριακού στρέφεται ξανά στην ελληνική αγορά, παρά τις διεθνείς επενδύσεις...
Ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου Antenna, φαίνεται να αναζητά ξανά ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, εξετάζοντας πιθανές εξαγορές sites, όπως αποκαλύπτει η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Η κίνηση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην «επόμενη μέρα» των media στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Όμιλος Antenna έχει στραφεί δυναμικά στο εξωτερικό, με σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο όμιλος συμμετείχε σε χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη Semafor, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που ιδρύθηκε το 2022 από τον πρώην CEO της Bloomberg Media Justin Smith και τον πρώην δημοσιογράφο των New York Times Ben Smith. Η Semafor έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς, με έμφαση στη διαφάνεια, την αυστηρή τεκμηρίωση και την παρουσίαση διαφορετικών οπτικών σε κρίσιμα ζητήματα.

Η στρατηγική του Κυριακού δείχνει ότι, ενώ η ελληνική τηλεόραση αντιμετωπίζει προκλήσεις, ο ίδιος κρατά ανοιχτούς διεθνείς ορίζοντες, συνδυάζοντας τοπικές κινήσεις με διεθνείς επενδύσεις υψηλού προφίλ.

Πηγή: tvnea.com
