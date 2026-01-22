2026-01-22 11:44:55
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανεβάζει ταχύτητα...





Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 22,5%, επίδοση που τη φέρνει σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τον ανταγωνισμό και της χαρίζει άνετο προβάδισμα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Happy Day στον Alpha με 12,5%, ελάχιστα πάνω από το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ που σημείωσε 12,3%, με τις δύο εκπομπές να δίνουν μάχη σώμα με σώμα στη μεσαία γραμμή της ζώνης. Πιο πίσω, η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 9,2%, μένοντας εκτός διεκδίκησης της κορυφής.

Στον αντίποδα, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,0%, επίδοση που το αφήνει ξεκάθαρα εκτός ανταγωνισμού, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» βυθίστηκε ακόμη περισσότερο, κλείνοντας τη ζώνη με μόλις 1,5%.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
Έκθεση έργων ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Έκθεση έργων ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
