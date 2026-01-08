2026-01-08 13:32:36

Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του προς τη διεύθυνση του ΑΝΤ1. Ο γνωστός παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η βάση της διεύθυνσης προγράμματος βρίσκεται στο Μαρούσι, μακριά από τα κεντρικά στούντιο του σταθμού, δημιουργώντας πρακτικά και οργανωτικά ζητήματα στην παραγωγή.



«Είναι ένα από τα λάθη του ΑΝΤ1. Επειδή σχολιάστηκε προχθές που είπα “αν δεν με θέλετε διώξτε με”, άμα δεν με θέλουν ας με διώξουν, δικό τους είναι το κανάλι, όχι δικό μου. Εγώ θα λέω πάντα τη γνώμη μου»



«Επί εποχές Λάτσιου η διεύθυνση προγράμματος ήταν εδώ που είναι το κανάλι. Τώρα, μετά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η διεύθυνση προγράμματος είναι στο Μαρούσι, μακριά από το κανάλι. Εγώ θεωρώ ότι η διεύθυνση προγράμματος πρέπει να είναι και στο Μαρούσι στη διοίκηση, αλλά πρέπει και ένα μεγάλο μέρος της μέρας να το περνάει εδώ που είναι η παραγωγή του προγράμματος. Δεν μπορεί ο διευθυντής προγράμματος -για μένα- να μην είναι καθόλου παρών, να είναι κάπου αλλού και να κάνουν συσκέψεις κι εδώ να μην είναι κανένας. Για τα δικά μου δεδομένα αυτό είναι ανήκουστο. Επί εποχές Λάτσιου, το γραφείο του διευθυντή προγράμματος ήταν εδώ, άρα υπήρχε καθημερινή επαφή με όλους τους παρουσιαστές του σταθμού. Εμένα μου έκανε εντύπωση που μετά διαχωρίστηκε όλο αυτό»



