2025-12-27 08:59:30

Η μεταλλική γέφυρα, αριστερά στην εικόνα, που χρησιμοποιείται σήμερα και εξυπηρετεί τους πολίτες για το πέρασμά τους από τους Αμπελοκήπους στην οδό Μοναστηρίου και αντίστροφα, θα αποτελεί σε λίγους μήνες παρελθόν μετά από 70 χρόνια ύπαρξής της.Η πορεία κατασκευής της νέας σύγχρονης πεζογέφυρα βρίσκεται σε καλό επίπεδο εργασιών, όπως φαίνεται δεξιά στην εικόνα, και αναμένεται η ολοκλήρωση της μέσα sidirodromikanea

