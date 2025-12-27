2025-12-27 08:59:30
Φωτογραφία για Σε λίγους μήνες η μεταλλική γέφυρα Επταλόφου θα είναι παρελθόν
Η μεταλλική γέφυρα, αριστερά στην εικόνα, που χρησιμοποιείται σήμερα και εξυπηρετεί τους πολίτες για το πέρασμά τους από τους Αμπελοκήπους στην οδό Μοναστηρίου και αντίστροφα, θα αποτελεί σε λίγους μήνες παρελθόν μετά από 70 χρόνια ύπαρξής της.Η πορεία κατασκευής της νέας σύγχρονης πεζογέφυρα βρίσκεται σε καλό επίπεδο εργασιών, όπως φαίνεται δεξιά στην εικόνα, και αναμένεται η ολοκλήρωση της μέσα sidirodromikanea
The Voice of Greece: Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή
The Voice of Greece: Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή
Το κινέζικο τρένο maglev φτάνει τα 800 χλμ./ώρα σε δευτερόλεπτα
Το κινέζικο τρένο maglev φτάνει τα 800 χλμ./ώρα σε δευτερόλεπτα
Τι να χρειάζετε να κάνετε και τι να αποφύγετε στον κήπο τους κρύους μήνες
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση: Οκτώ μήνες με αναστολή
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
Μελίνα Ασλανίδου:
Θεσσαλονίκη: Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα κατασκευής της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου.
ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το σπίτι με τα 10.000 βιβλία
Άμεση συνδρομή της Hellenic Train σε ορειβάτες στην περιοχή Καλαβρύτων.
Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τις συγκινητικές σας ευχές.
Η Χορωδίας του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών τα «έψαλε» στον ΟΣΕ και στον δήμαρχο Αθηναίων.
