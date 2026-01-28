2026-01-28 18:40:54
Φωτογραφία για Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
Το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train κατέφθασε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού στόλου της εταιρείας.Αύριο, στις εγκαταστάσεις του ηλεκτραμαξοστασίου της Hellenic Train, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στα μέσα ενημέρωσης. Εκεί αναμένεται να δοθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις sidirodromikanea
