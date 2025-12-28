2025-12-28 20:01:15
Το 1960 στο περιοδικό Science δημοσιεύθηκε ένα άρθρο των Heinz von Foester και των συνεργατών του, όπου διατυπωνόταν η εξίσωση της Ημέρας της Κρίσης! Η εξίσωση αυτή προέβλεπε ότι το 2026 ο ανθρώπινος πολιτισμός θα καταστραφεί.



Η εξίσωση της Ημέρας της Κρίσης περιγράφει την εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού Ν(t) συναρτήσει του χρόνου, χρησιμοποιώντας τα ιστορικά δεδομένα από περίπου το 1 μ.Χ. έως το 1958. Σύμφωνα με την εξίσωση που έχει την μορφή , ο ανθρώπινος πληθυσμός απειρίζεται στην κρίσιμη τιμή  για την οποία . Aυτή η κρίσιμη τιμή αντιστοιχούσε στην ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2026 (αργότερα διορθώθηκε σε 26 Νοεμβρίου):



Doomsday.pdf

Να περιμένουμε λοιπόν την καταστροφή του κόσμου τον Νοέμβριο του 2026;

Προφανώς όχι. Το μοντέλο πρόβλεψης του Foerster έχει πάψει να ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρόκειται για μια μαθηματική προσομοίωση όσον αφορά τον υπερπληθυσμό και όχι μια πραγματική πρόβλεψη κάποιου φυσικού γεγονότος καταστροφής. Η αύξηση του πληθυσμού δεν μπορεί να ακολουθεί επ’ άπειρον υπερεκθετική ανάπτυξη. Αλλωστε σήμερα ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού επιβραδύνεται και οι μαθηματικοί χρησιμοποιούν πολύ πιο σύνθετα μοντέλα που δεν οδηγούν σε καταστροφικούς απειρισμούς.

Αφού το 2026 μάλλον δεν θάχει εκπλήξεις συντέλειας, ας δούμε μερικές ενδιαφέρουσες μαθηματικές ιδιότητές του:

● Στο δυαδικό σύστημα γράφεται ως: 11111101010 και στην ρωμαϊκή γραφή: MMXXVI

● Είναι ένας ευγενής αριθμός, διότι εκφράζεται ως το άθροισμα δύο τουλάχιστον διαδοχικών φυσικών αριθμών. Μπορεί να γραφεί ως2026=505+506+507+508

● Είναι ένας κακός αριθμός , γιατί το άθροισμα των δυαδικών ψηφίων του (11111101010) είναι άρτιο

● Γράφεται ως άθροισμα τετραγώνων 2026=12+452 και όχι ως διαφορά τετραγώνων ακεραίων αριθμών (η διαφορά τετραγώνων θα έρθει μετά από έναν χρόνο αφού 2027=10142−10132)

Παριστάνεται ως:

● 2026=2⋅1013

● 2026=211-22

● 2026=1+(2×3)4+5+6×7×(8+9)+10=10+(9+8+7)×6×(5+4+3+2+1)=-1+2+34×(-5+6+7+8+9)

● 2026=(1+1)11-11-11=333×(3+3)+33+3/3

● Το 2026 εμφανίζεται 6 φορές στα πρώτα 100000 ψηφία του π και αν το 2026 ήταν ο αριθμός στην πινακίδα ενός αυτοκινήτου (βλέπε: O Landau και οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων), τότε θα μπορούσε να επιλυθεί π.χ. ως εξής: 2.0=[2/6], όπου το σύμβολο [] παριστάνει το ακέραιο μέρος αριθμού.



Πηγή:https://physicsgg.me/2025/12/26/__trashed-4/
