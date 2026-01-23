Στην εκπομπή Happy Day βρέθηκε σήμερα (23/1) η Κατερίνα Γκαγκάκη, σε μια συζήτηση με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.Η κουβέντα μεταξύ των δύο στράφηκε και στον ΑΝΤ1, με αφορμή την αιφνίδια απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού από το Καλημέρα Ελλάδα.«Για να είμαι ειλικρινής, το να κάθομαι απ’ έξω, να μην γνωρίζω πώς λήφθηκαν αυτές οι αποφάσεις και να λέω αν μ’ αρέσουν ή όχι ή αν και γιατί και πώς, είναι λίγο αμήχανο. Παρόλα αυτά, πολλά από αυτά που βλέπουμε σήμερα στον χώρο αυτόν δεν θα γίνονταν στο παρελθόν ποτέ και δεν θα γίνονταν με αυτό τον τρόπο και με αυτό τον χειρισμό. Με κανένα τρόπο», ξεκίνησε τον σχολιασμό της η Κατερίνα Γκαγκάκη.«Προφανώς φαίνονται άκομψα, άτσαλα. Φαντάζομαι και ελπίζω -εμένα μ’ αρέσει να ελπίζω- ότι κάποιος ξέρει καλύτερα και έχει ένα «master plan» στο μυαλό του που εγώ δεν το βλέπω ή εμείς δεν το βλέπουμε. Ο ΑΝΤ1, αν θυμάσαι, έκανε απότομες κινήσεις χωρίς υπομονή, από την αρχή της λειτουργίας του. Είναι στο DNA, τα τελευταία χρόνια το ‘χαμε λίγο ξεχάσει αυτό. Φαίνεται ότι επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάποιες από τις απομακρύνσεις που έγιναν με στεναχώρησαν», παραδέχθηκε.«Αυτό με την Ελένη Τσολάκη δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Να κρατήσουμε στα δεδομένα ότι εγώ την Κατερίνα την αγαπώ, την εκτιμώ και θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική το καλοκαίρι. Εγώ δεν κατάλαβα -και φαντάζομαι κανένας μας δεν κατάλαβε- γιατί έπρεπε να πάμε ένα βήμα πίσω, εφόσον αυτό όλο κυλούσε το καλοκαίρι.Κάτι δεν θα ξέρουμε, κάτι στις συμφωνίες δεν θα έβγαινε, κάτι δεν θα πήγαινε. Αλλά θεωρώ ότι έναν άνθρωπο, τον ξεσηκώνεις, τον βάζεις σε μία διαδικασία… Για την Ελένη, τον ξεσηκώνεις, τον βάζεις σε μία τέτοια διαδικασία… Για τη δική μου την οπτική, έτσι, την επικοινωνιακή, δεν είμαι σίγουρη ότι τον στήριξες επαρκώς. Έτσι όπως εγώ ξέρω. Αυτή τη στιγμή, ο ANT1 έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Κατά συνέπεια έχει μία… πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία στο ποιον προωθεί και πόσο», σχολιάζει η Κατερίνα Γκαγκάκη.«Πρόσφατα είχαμε και την περίπτωση της Άννας Λιβαθυνού, που άκουγε δεξιά και αριστερά ότι ουσιαστικά θα την αντικαταστήσουν. Κάποια στιγμή όταν ήρθε αντιμέτωπη με τα στελέχη, της το επιβεβαίωσαν και τελικά δεν άντεξε ψυχικά, ούτε να βγει να χαιρετήσει το κοινό και προτίμησε απλά να σταματήσει. Σήμερα διάβαζα και ένα ρεπορτάζ στην Espresso ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς», της επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.«Εντάξει, αυτά τώρα ξέρεις, είναι και αυτά που διαβάζουμε, λέμε, σχολιάζουμε και πολλές φορές κάποια τα υποκινούμε με τις ερωτήσεις μας… «τ’ άκουγε, δεν τ’ άκουγε». Αυτά λίγο με ενοχλούν, το ότι τ’ άκουγε, το ότι έχουμε φτάσει να ακούμε στους διαδρόμους και στα πεσίματα ενδεχομένως, και να μην τα ακούμε από εκεί που πρέπει.Επίσης, εγώ πάντα πίστευα ότι όταν σταματάς έναν άνθρωπο, έχεις τη γενναιότητα να του το πεις και έχει τη γενναιότητα να βγει και να χαιρετήσει. Το ότι δεν βγαίνω είναι λίγο για μένα αντιεπαγγελματικό και δεν το λέω για τους συναδέλφους. Αν κάποιος σε σταματήσει, όχι, είναι λίγο άκομψο. Για μένα ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός. Το μαγικό στην τηλεόραση, και εσύ το ‘χεις πετύχει, είναι να δημιουργήσεις αυτή τη χημεία.Εδώ παίρνουμε όποιον μας προκύψει και είναι ελεύθερος ή θεωρούμε ότι αισθητικά μπορεί να ταιριάξει… και τσουπ, τον βάζουμε. Αυτό μπορεί να μην ταιριάξει ποτέ. Και επειδή όλο αυτό με τον Παναγιώτη έγινε αρκετά απότομα και αρκετά γρήγορα, νομίζω ότι… έφυγε και από το Open… Δεν νομίζω ότι δοκιμάστηκαν οι άνθρωποι μαζί. Προφανώς σε μία τέτοια συνθήκη, η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη γι’ αυτό ακόμα; Τι να πω, δεν ξέρω», απαντά η Κατερίνα Γκαγκάκη.Πηγή: tvnea.com