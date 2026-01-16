2026-01-16 17:41:27

Ο ΣΚΑΪ ανοίγει νέο κύκλο συνεργασίας με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αναθέτοντάς του την παρουσίαση ενός ολοκαίνουριου τηλεπαιχνιδιού που εντάσσεται στον προγραμματισμό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.



Ο λόγος για το «The Quiz with Balls», ένα φορμάτ που γνωρίζει μεγάλη απήχηση στο αμερικανικό FOX και έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Στο παιχνίδι συμμετέχουν πενταμελείς οικογένειες, οι οποίες δοκιμάζουν τις γνώσεις τους απαντώντας σε ερωτήσεις, με κάθε λάθος επιλογή να έχει… απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς οδηγεί τους παίκτες κατευθείαν σε πισίνα.



Το project έχει σχεδιαστεί ως τηλεοπτικό event, στα πρότυπα του «The Floor», με συνολικά 13 επεισόδια που θα μαγνητοσκοπηθούν σε ιδιαίτερα συμπυκνωμένο χρόνο, μόλις μέσα σε τρεις ημέρες.



Η παραγωγή θα ταξιδέψει εκτός Ελλάδας, καθώς τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Βέλγιο. Ήδη, ο ΣΚΑΪ έχει ξεκινήσει την αναζήτηση συμμετεχόντων, με το πρώτο casting call trailer να προβάλλεται στον αέρα του σταθμού.



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι κάμερες αναμένεται να στηθούν στις αρχές Μαρτίου, ενώ το «The Quiz with Balls» προορίζεται για μετάδοση το φθινόπωρο της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.



Πηγή: tvnea.com



