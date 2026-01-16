2026-01-16 17:41:27
Φωτογραφία για «The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
Ο ΣΚΑΪ ανοίγει νέο κύκλο συνεργασίας με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αναθέτοντάς του την παρουσίαση ενός ολοκαίνουριου τηλεπαιχνιδιού που εντάσσεται στον προγραμματισμό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Ο λόγος για το «The Quiz with Balls», ένα φορμάτ που γνωρίζει μεγάλη απήχηση στο αμερικανικό FOX και έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Στο παιχνίδι συμμετέχουν πενταμελείς οικογένειες, οι οποίες δοκιμάζουν τις γνώσεις τους απαντώντας σε ερωτήσεις, με κάθε λάθος επιλογή να έχει… απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς οδηγεί τους παίκτες κατευθείαν σε πισίνα.

Το project έχει σχεδιαστεί ως τηλεοπτικό event, στα πρότυπα του «The Floor», με συνολικά 13 επεισόδια που θα μαγνητοσκοπηθούν σε ιδιαίτερα συμπυκνωμένο χρόνο, μόλις μέσα σε τρεις ημέρες.

Η παραγωγή θα ταξιδέψει εκτός Ελλάδας, καθώς τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Βέλγιο. Ήδη, ο ΣΚΑΪ έχει ξεκινήσει την αναζήτηση συμμετεχόντων, με το πρώτο casting call trailer να προβάλλεται στον αέρα του σταθμού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι κάμερες αναμένεται να στηθούν στις αρχές Μαρτίου, ενώ το «The Quiz with Balls» προορίζεται για μετάδοση το φθινόπωρο της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Πηγή: tvnea.com
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΕΛΟΥ : Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΑΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ!!!
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Λιάγκας: Νέο πρόσωπο στο «Πρωινό» από Δευτέρα – Ποιος είναι ο επικρατέστερος σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com;
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
To SURVIVOR κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
Αναβολή της μουσικής εκπομπής του Γιώργου Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ
Γερμανία: Οι συνθήκες εκτροχιασμού εμπορικού τρένου στο Έσσεν μαρτυρούν δολιοφθορά.
Γερμανία: Οι συνθήκες εκτροχιασμού εμπορικού τρένου στο Έσσεν μαρτυρούν δολιοφθορά.
Λιάγκας: Νέο πρόσωπο στο «Πρωινό» από Δευτέρα – Ποιος είναι ο επικρατέστερος σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com;
Λάρισα: Εξαφανίζονται…οι παλιές γραμμές στο Νέο Δέλτα – Πλιάτσικο δίχως τέλος στην περιουσία του ΟΣΕ στη Ν. Ιωνία
ΑΝΤ1+: Ο Ιανουάριος φέρνει πρεμιέρες, τριλογίες και κορυφαία αθλητική δράση