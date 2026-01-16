2026-01-16 16:18:59
Μια ανακοίνωση που αιφνιδίασε ακόμη και τους συνεργάτες του έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα προστεθεί ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα της εκπομπής, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα:

«Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος – δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Μην με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία».

Ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς ευδιάθετος, επανέλαβε την ανακοίνωση τονίζοντας πως πρόκειται για μια σκέψη που ωρίμασε και υλοποιείται άμεσα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη νέα συνεργασία.

Πάντως αν κι ακούγεται έντονα ότι θα είναι πρόσωπο από το Πρωινό Σαββατοκύριακο,πληροφορίες που φτάνουν στο tvnea.com,  το πρόσωπο που μάλλον θα ενταχθεί στην ομάδα του «Πρωινού» είναι ο Χάρης Λεμπιδάκης... Αν και δεν το επιβεβαιώνει κάνεις σας το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη.



Πηγή: tvnea.com
