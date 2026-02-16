Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η επαναφορά των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τον κλάδο μας και κυρίως, μια ουσιαστική κατάκτηση για τους ίδιους τους ασθενείς.

Η στρατηγική του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν στέκεται μόνο στη θεσμική επίτευξη του εγχειρήματος αλλά προχώρα στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας συντονισμένης επικοινωνιακής στρατηγικής πανελλαδικής εμβέλειας, που στόχο έχει να οδηγήσει όλα τα ΦΥΚ στα φαρμακεία.

Η σύλληψη της καμπάνιας, η διαμόρφωση του κεντρικού μηνύματος, η ανάδειξη του ρόλου του φαρμακοποιού ως επιστημονικού συμβούλου και εγγυητή ασφάλειας καθώς και η παραγωγή του σχετικού υλικού (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spot, δημιουργία κείμενων και ιδεών για την ψηφιακή απεικόνιση για social media) αποτελούν αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και στοχευμένων προτάσεων της

ομάδας του Π.Φ.Σ..

Στόχος της καμπάνιας είναι:

• Η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για τη δυνατότητα διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία.



• Η ανάδειξη της επιστημονικής ευθύνης και της διαρκούς παρουσίας του φαρμακοποιού δίπλα στον ασθενή.



• Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το φαρμακείο της γειτονιάς ως σημείο φροντίδας, ασφάλειας και διασφάλισης της συνέχειας στη φαρμακευτική αγωγή.

Το υλικό που επισυνάπτεται και αποστέλλεται προς όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους είναι υψηλής ανάλυσης και κατάλληλο για αξιοποίηση σε τοπικά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ψηφιακές πλατφόρμες, social media) ώστε να διασφαλιστεί ενιαίο μήνυμα και κοινή ταυτότητα σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ο Π.Φ.Σ. έχει προγραμματίσει την προβολή της καμπάνιας σε μέσα εθνικής εμβέλειας, ενώ τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά με στοχευμένες αναρτήσεις, stories και ενημερωτικό περιεχόμενο, ενισχύοντας την απήχηση του μηνύματος!

Με συντονισμό και ενιαίο σχεδιασμό, στηρίζουμε όλοι μαζί έμπρακτα τα νέα δεδομένα στη διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία όλης της χώρας και το αναβαθμισμένο ρόλο του φαρμακοποιού στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Σας αποστέλλουμε τους συνδέσμους για τη λήψη του υλικού:

• Σύνδεσμος για τη λήψη των ραδιοφωνικών σποτ https://we.tl/t-X1P9qjcwFC

• Σύνδεσμος για τη λήψη του video για τα social media https://we.tl/t-5cn2GAXl9m



(Διάρκεια ισχύος των συνδέσμων: 3 ημέρες)

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α[ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

