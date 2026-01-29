2026-01-29 11:39:02

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό μέλλον του Χρήστου Φερεντίνου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, προχώρησε σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση, τονίζοντας πως εύχεται και για τον ίδιο, αν κάποια στιγμή οι εκπομπές του πάψουν να έχουν την ίδια δυναμική, να το αντιληφθεί έγκαιρα και να αποχωρήσει εγκαίρως.



«Φεύγει από τον ΣΚΑΪ ο Φερεντίνος; Ο Χρήστος έκανε κάποια διαπραγμάτευση κι είναι από τους καλύτερους παιχνιδάδες. Τον ακούω και στο ραδιόφωνο κι είναι μορφωμένο παιδί. Στον Alpha δεν τον εκτίμησαν κι ίσως δεν του έδωσαν τα χρήματα που ζήτησε. Τον άφησαν να φύγει από το Deal. Στον ΣΚΑΪ πήρε προφανώς περισσότερα χρήματα, αλλά είναι δύσκολο κανάλι για ψυχαγωγία. Δεν του βγήκε ο ΣΚΑΪ, αλλά δεν φταίει ο Χρήστος που δεν πήγε καλά στα παιχνίδια.



Αν είσαι αυτός που είσαι και κάνεις κάθε μέρα 6% και 7%, καμία φορά αμφιβάλεις και λες “μήπως τελείωσα και δεν φταίει ο ΣΚΑΪ;”. Είναι έξυπνος άνθρωπος», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.



«Εύχομαι στον Θεό της τηλεόρασης να μου πει “Λιάγκα τώρα τελείωσες” και να το καταλάβω. Είναι η μεγαλύτερη ευχή στον εαυτό μου για την τηλεοπτική μου πορεία. Έχω μπει κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία, που κι αν έχω κάνει νούμερα στην τηλεόραση. Πόσο εύκολο να καταλάβεις αν φταις εσύ ή το κανάλι; Λες μήπως φταίω κι εγώ;», πρόσθεσε.



Πηγή: tvnea.com



