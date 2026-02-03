Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και ήθελαν το Dragons’ Den να αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 και να μετακομίζει στον ΣΚΑΪ δεν επιβεβαιώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, το επιτυχημένο επιχειρηματικό reality παραμένει κανονικά στον ΑΝΤ1, με τον νέο κύκλο να βρίσκεται ήδη σε τροχιά προετοιμασίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα γυρίσματα του νέου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην άνοιξη...

Παράλληλα, ενδεικτική της συνέχισης του Dragons’ Den στον ΑΝΤ1 είναι και πρόσφατη ανακοίνωση της Nova, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας του σταθμού με συνδρομητικό κανάλι, στην οποία υπάρχει αναφορά στο δελτίο τύπου για το συγκεκριμένο project.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το Dragons’ Den παραμένει στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, διαψεύδοντας τις φήμες περί αλλαγής τηλεοπτικής στέγης.

Πηγή: tvnea.com