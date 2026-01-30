2026-01-30 08:46:41
Φωτογραφία για Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε



 Το τηλεοπτικό μέλλον του Ρένου Χαραλαμπίδη αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/01), φέρνοντας μια απρόσμενη ανατροπή στην πορεία του. Ο αγαπημένος ηθοποιός επιστρέφει στην οθόνη, όχι όμως μέσα από κάποιον ρόλο μυθοπλασίας, αλλά αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τον ρόλο του παρουσιαστή, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του διαδρομή.

Η ανακοίνωση του One Channel

Το ONE Channel καλωσορίζει το νέο έτος με την εκπομπή «Με τον Ρένο», με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Ρένο Χαραλαμπίδη.

Μια εκπομπή ουσιαστικού διαλόγου, όπου ο Ρένος Χαραλαμπίδης συναντά πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και της πολιτικής, ανοίγοντας συζητήσεις με βάθος, χιούμορ, ευαισθησία και προσωπικό τόνο.

Με το ιδιαίτερο ύφος και τη ματιά του, ο Ρένος Χαραλαμπίδης προσεγγίζει τους καλεσμένους του όχι ως «παρουσιαστής», αλλά ως συνομιλητής, δημιουργώντας έναν χώρο ελεύθερης σκέψης και αυθεντικής συζήτησης.

Το One που ξεπερνά καθημερινά 420.000 τηλεθεατές συνεχίζει να επενδύει σε περιεχόμενο με ουσία και πρόσωπα με άποψη και η νέα αυτή συνεργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς.



«Με τον Ρένο» – γιατί οι καλές κουβέντες αξίζουν χώρο και χρόνο.



Πηγή: tvnea.com
