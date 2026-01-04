Το τεύχος #1 της Αστροβιολογίας: Η ιστορία της αναζήτησής μας για ζωή στο Σύμπαν ανιχνεύει τις ρίζες της Αστροβιολογίας από τις πρώιμες σπηλαιογραφίες, μέσα από τις εικασίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για την ύπαρξη άλλων κόσμων, έως τις συνεισφορές πιο σύγχρονων επιστημόνων όπως οι Huygens, Galileo, Oparin, Haldane, Miller, Urey, Franklin, Watson, Crick και Sagan.Στη συνέχεια εξηγεί πώς, λίγο μετά την ίδρυση της NASA το 1958, δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Εξωβιολογίας της NASA, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υποστήριζε την αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το πρόγραμμα εξελίχθηκε στο Πρόγραμμα Αστροβιολογίας στα μέσα της δεκαετίας του ’90.Κατεβάστε το εδώFull Resolution PDF (3MB)

