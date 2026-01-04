2026-01-04 18:44:43

Εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων γρίπης καταγράφει ο ΕΟΔΥ - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο - Καμπανάκι για τους ανεμβολίαστους



O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) απευθύνει επείγουσα έκκληση για εμβολιασμό κατά της γρίπης και τήρηση μέτρων προστασίας, καθώς καταγράφεται ραγδαία επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα.



Σύμφωνα με τον κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το στέλεχος Κ της γρίπης Α κάνει τώρα την επέλασή του, όπως αναμενόταν από τους επιστήμονες, ενώ η η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, προειδοποιεί ότι η κορύφωση της γρίπης δεν έχει φτάσει ακόμη.







