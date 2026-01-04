Το σακουλάκι που δεν στάζει!ΣτόχοςΝα παρατηρήσουμε πώς ένα σακουλάκι γεμάτο νερό δεν τρυπάει και δεν χύνει το νερό, ακόμη κι όταν το διαπερνούν ξυλομπογιές!Υλικά1 διάφανο σακουλάκι τροφίμων με zipΝερόΞυλομπογιές καλά ξυσμένες (2–4)Χαρτί κουζίνας (προληπτικά )ΔιαδικασίαΓεμίζουμε το σακουλάκι με νερό μέχρι τη μέση.Κλείνουμε πολύ καλά το zip.Παίρνουμε μια ξυλομπογιά και τη σπρώχνουμε προσεκτικά μέσα από το σακουλάκι.Συνεχίζουμε και με άλλες ξυλομπογιές.Παρατηρούμε: το νερό δεν τρέχει!Τι συμβαίνει;Το σακουλάκι είναι φτιαγμένο από εύκαμπτο πλαστικό (πολυμερές). Όταν η ξυλομπογιά το τρυπάει, το πλαστικό αγκαλιάζει σφιχτά το μολύβι και δεν αφήνει το νερό να διαφύγει.Τι μαθαίνουμεΙδιότητες των υλικώνΤι είναι τα πολυμερήΠαρατήρηση & συμπεράσματαΤο πείραμα θα μπορουσαν να το κανουν ολα τα παιδια σε μια ταξη αλλα και στο σπιτι. Ειναι απουτως ασφαλες πειραμα και δεν θα το ξεχασουν ποτε πιστεψτε με. Learning by doing και παντα hands on πειραματα. Αφηνουμε τις οθονες και πιανουμε τα πραγματικα υλικά για να μαθουμε τους νομους της φυσης.

