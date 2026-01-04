2026-01-04 16:21:06
Φωτογραφία για Πείραμα Το σακουλάκι που δεν στάζει!





Το σακουλάκι που δεν στάζει!

Στόχος

Να παρατηρήσουμε πώς ένα σακουλάκι γεμάτο νερό δεν τρυπάει και δεν χύνει το νερό, ακόμη κι όταν το διαπερνούν ξυλομπογιές!

Υλικά

1 διάφανο σακουλάκι τροφίμων με zip

Νερό

Ξυλομπογιές καλά ξυσμένες (2–4)

Χαρτί κουζίνας (προληπτικά )

Διαδικασία

Γεμίζουμε το σακουλάκι με νερό μέχρι τη μέση.

Κλείνουμε πολύ καλά το zip.

Παίρνουμε μια ξυλομπογιά και τη σπρώχνουμε προσεκτικά μέσα από το σακουλάκι.

Συνεχίζουμε και με άλλες ξυλομπογιές.

Παρατηρούμε: το νερό δεν τρέχει!

Τι συμβαίνει;

Το σακουλάκι είναι φτιαγμένο από εύκαμπτο πλαστικό (πολυμερές). Όταν η ξυλομπογιά το τρυπάει, το πλαστικό αγκαλιάζει σφιχτά το μολύβι και δεν αφήνει το νερό να διαφύγει.

Τι μαθαίνουμε

Ιδιότητες των υλικών

Τι είναι τα πολυμερή

Παρατήρηση & συμπεράσματα

Το πείραμα θα μπορουσαν να το κανουν ολα τα παιδια σε μια ταξη αλλα και στο σπιτι. Ειναι απουτως ασφαλες πειραμα και δεν θα το ξεχασουν ποτε πιστεψτε με. Learning by doing και παντα hands on πειραματα. Αφηνουμε τις οθονες και πιανουμε τα πραγματικα υλικά για να μαθουμε τους νομους της φυσης.



Toys from Trash 


tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠείραμαψΤο βέλος που αλλάζει κατεύθυνση!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠείραμαψΤο βέλος που αλλάζει κατεύθυνση!
«Moments of your life»: Η Ζέτα Μακρυπούλια μπαίνει σε γυρίσματα...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Moments of your life»: Η Ζέτα Μακρυπούλια μπαίνει σε γυρίσματα...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πείραμα: Το γάντι που «ζωντανεύει»!
Πείραμα: Το γάντι που «ζωντανεύει»!
Χριστουγεννιάτικο Πείραμα: Ζαχαρωτά στο νερό
Χριστουγεννιάτικο Πείραμα: Ζαχαρωτά στο νερό
Πείραμα: Το ποτήρι κάνει Γιόγκα
Πείραμα: Το ποτήρι κάνει Γιόγκα
Πείραμα : Ανάκλαση του φωτός
Πείραμα : Ανάκλαση του φωτός
Αντώνης Κανάκης και ΑΝΤ1 σε τελικές διαπραγματεύσεις για τη νέα σεζόν - Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV
Αντώνης Κανάκης και ΑΝΤ1 σε τελικές διαπραγματεύσεις για τη νέα σεζόν - Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Είναι βαριά η καλογερική και όχι εύκολη υπόθεση η σοβαρή ενασχόληση με τα κοινά. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για παρέμβαση στα κοινά γελοιοποιεί και ρεζιλεύει. Θέλουμε ενεργούς πολίτες με πολιτική άποψη και όχι απλούς χρήστες τεχνητής νοημοσύνης.
Είναι βαριά η καλογερική και όχι εύκολη υπόθεση η σοβαρή ενασχόληση με τα κοινά. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για παρέμβαση στα κοινά γελοιοποιεί και ρεζιλεύει. Θέλουμε ενεργούς πολίτες με πολιτική άποψη και όχι απλούς χρήστες τεχνητής νοημοσύνης.
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX με περισσότερα από 600.000 views
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX με περισσότερα από 600.000 views
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY": Πρεμιέρα σήμερα στις 23:00 στον ΣΚΑΪ