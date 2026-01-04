2026-01-04 16:21:06
Το σακουλάκι που δεν στάζει!
Στόχος
Να παρατηρήσουμε πώς ένα σακουλάκι γεμάτο νερό δεν τρυπάει και δεν χύνει το νερό, ακόμη κι όταν το διαπερνούν ξυλομπογιές!
Υλικά
1 διάφανο σακουλάκι τροφίμων με zip
Νερό
Ξυλομπογιές καλά ξυσμένες (2–4)
Χαρτί κουζίνας (προληπτικά )
Διαδικασία
Γεμίζουμε το σακουλάκι με νερό μέχρι τη μέση.
Κλείνουμε πολύ καλά το zip.
Παίρνουμε μια ξυλομπογιά και τη σπρώχνουμε προσεκτικά μέσα από το σακουλάκι.
Συνεχίζουμε και με άλλες ξυλομπογιές.
Παρατηρούμε: το νερό δεν τρέχει!
Τι συμβαίνει;
Το σακουλάκι είναι φτιαγμένο από εύκαμπτο πλαστικό (πολυμερές). Όταν η ξυλομπογιά το τρυπάει, το πλαστικό αγκαλιάζει σφιχτά το μολύβι και δεν αφήνει το νερό να διαφύγει.
Τι μαθαίνουμε
Ιδιότητες των υλικών
Τι είναι τα πολυμερή
Παρατήρηση & συμπεράσματα
Το πείραμα θα μπορουσαν να το κανουν ολα τα παιδια σε μια ταξη αλλα και στο σπιτι. Ειναι απουτως ασφαλες πειραμα και δεν θα το ξεχασουν ποτε πιστεψτε με. Learning by doing και παντα hands on πειραματα. Αφηνουμε τις οθονες και πιανουμε τα πραγματικα υλικά για να μαθουμε τους νομους της φυσης.
