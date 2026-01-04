2026-01-04 23:56:37
Φωτογραφία για Όταν με ρώτησαν είπα πως δεν χρειάζονται ακρότητες για να επαναφέρουμε το σώμα μας…
...χρειάζονται τα σωστά βότανα, την κατάλληλη στιγμή, συνεργαζόμενα με τον οργανισμό μας και όχι εναντίον του!

έτσι ...αξιοποιώ τη δύναμη της φύσης για ολιστική ευεξία!

...δίνω προτεραιότητα στην υγεία μας, με τη σοφία της φύσης!

...οι μοναδικές ιδιότητες των βοτάνων με βοηθούν στη διαχείριση ανισορροπιών του οργανισμού στην καθημερινότητά μας και στην σωστή διαχείριση κοινών παθήσεων!

...η ενσωμάτωση συγκεκριμένων βοτανικών ροφημάτων, όπως ιβίσκος για την αρτηριακή πίεση ή το θυμάρι για τους βρόγχους και του πνεύμονές μας, είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος για να υποστηρίζω κάθε που χρειάζεται, τις φυσικές θεραπευτικές διαδικασίες του σώματός μας!

έτσι...

κανένα για την υψηλή γλυκόζη στο αίμα!

τίλιο για μια ζεστή αγκαλιά όταν το κρυολόγημα είναι εδώ!

μάραθος και μέντα για όταν η πέψη μας διαμαρτύρεται!


αγριοράδικο για όταν το συκώτι μας και η χοληδόχος κύστη μας έχουν ταλαιπωρηθεί και ο οργανισμός μας χρειάζεται άμεσα αποτοξίνωση!

ιβίσκος για όταν η υπέρταση "χτυπά την πόρτα"

τζίντζερ για τις φλεγμονές του οργανισμού μας!

λεβάντα για ένα γλυκό νανούρισμα!

χαμομήλι για χίλιες και μία ανισορροπίες του οργανισμού μας - αγχώδεις διαταραχές,

κατάθλιψη,

αγωνία,

μελαγχολία,

στρες!

θυμάρι για τους βρόγχους και του πνεύμονές μας!

τσουκνίδα, το βότανο που είναι πανταχού παρόν, για να είναι δίπλα μας και να "απλώσει το χέρι" όταν το μυοσκελετικό μας σύστημα καλεί σε βοήθεια - (αρθρώσεις,

μύες,

τένοντες,

οστά,

χρόνιος πόνος,

οίδημα,

δυσκαμψία,

οστεοαρθρίτιδα,

ρευματοειδής αρθρίτιδα...)

μελισόχορτο, το βάλσαμο του Διοσκουρίδη που θεραπεύει το άγχος και μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης!

κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - boanologia.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη με λόγια συγκίνησης»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη με λόγια συγκίνησης»
Σε επανάληψη το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Γιώργο Παπαδάκη – Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε επανάληψη το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Γιώργο Παπαδάκη – Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανδρομάχη για Eurovision: Εγώ αδίκησα το τραγούδι, δεν το είπα καλά
Ανδρομάχη για Eurovision: Εγώ αδίκησα το τραγούδι, δεν το είπα καλά
όταν με ρώτησαν τι άγνωστο θα είχα να πω για τα βότανα, θα έλεγα για το βερμπάσκο, το βελλούδινο βότανο πως…
όταν με ρώτησαν τι άγνωστο θα είχα να πω για τα βότανα, θα έλεγα για το βερμπάσκο, το βελλούδινο βότανο πως…
Μάχη σώμα με σώμα στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου
Μάχη σώμα με σώμα στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου
όταν με ρώτησαν – ντίνα ποια επικεφαλίδα θα έβαζες για το σύμφυτο; είπα…
όταν με ρώτησαν – ντίνα ποια επικεφαλίδα θα έβαζες για το σύμφυτο; είπα…
Πέτρος Κωστόπουλος: Είπα να βρω άλλα παιδάκια να παίζω τα Σαββατοκύριακα... - Θα έκανα late night αμισθί
Πέτρος Κωστόπουλος: Είπα να βρω άλλα παιδάκια να παίζω τα Σαββατοκύριακα... - Θα έκανα late night αμισθί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 και ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Παπαδάκη
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 και ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Παπαδάκη
Δήλωση του προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
Δήλωση του προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
Το πρώτο τρένο υδρογόνου της Ινδίας θα ξεκινήσει μετά τις 20 Ιανουαρίου 2026
Το πρώτο τρένο υδρογόνου της Ινδίας θα ξεκινήσει μετά τις 20 Ιανουαρίου 2026
Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Γρηγοριάδη στον Γιώργο Παπαδάκη
Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Γρηγοριάδη στον Γιώργο Παπαδάκη
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη