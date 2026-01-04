...χρειάζονται τα σωστά βότανα, την κατάλληλη στιγμή, συνεργαζόμενα με τον οργανισμό μας και όχι εναντίον του!έτσι ...αξιοποιώ τη δύναμη της φύσης για ολιστική ευεξία!...δίνω προτεραιότητα στην υγεία μας, με τη σοφία της φύσης!...οι μοναδικές ιδιότητες των βοτάνων με βοηθούν στη διαχείριση ανισορροπιών του οργανισμού στην καθημερινότητά μας και στην σωστή διαχείριση κοινών παθήσεων!...η ενσωμάτωση συγκεκριμένων βοτανικών ροφημάτων, όπως ιβίσκος για την αρτηριακή πίεση ή το θυμάρι για τους βρόγχους και του πνεύμονές μας, είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος για να υποστηρίζω κάθε που χρειάζεται, τις φυσικές θεραπευτικές διαδικασίες του σώματός μας!έτσι...κανένα για την υψηλή γλυκόζη στο αίμα!τίλιο για μια ζεστή αγκαλιά όταν το κρυολόγημα είναι εδώ!μάραθος και μέντα για όταν η πέψη μας διαμαρτύρεται!αγριοράδικο για όταν το συκώτι μας και η χοληδόχος κύστη μας έχουν ταλαιπωρηθεί και ο οργανισμός μας χρειάζεται άμεσα αποτοξίνωση!ιβίσκος για όταν η υπέρταση "χτυπά την πόρτα"τζίντζερ για τις φλεγμονές του οργανισμού μας!λεβάντα για ένα γλυκό νανούρισμα!χαμομήλι για χίλιες και μία ανισορροπίες του οργανισμού μας - αγχώδεις διαταραχές,κατάθλιψη,αγωνία,μελαγχολία,στρες!θυμάρι για τους βρόγχους και του πνεύμονές μας!τσουκνίδα, το βότανο που είναι πανταχού παρόν, για να είναι δίπλα μας και να "απλώσει το χέρι" όταν το μυοσκελετικό μας σύστημα καλεί σε βοήθεια - (αρθρώσεις,μύες,τένοντες,οστά,χρόνιος πόνος,οίδημα,δυσκαμψία,οστεοαρθρίτιδα,ρευματοειδής αρθρίτιδα...)μελισόχορτο, το βάλσαμο του Διοσκουρίδη που θεραπεύει το άγχος και μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - boanologia.gr