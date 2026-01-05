Η τηλεοπτική μεταφορά της «Μεγάλης Χίμαιρας» παρουσιάστηκε εξαρχής ως ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της ελληνικής τηλεόρασης. Μεγάλος προϋπολογισμός, εκτεταμένα γυρίσματα, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, αλλά και το βάρος ενός εμβληματικού λογοτεχνικού έργου, δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες. Μετά τα πρώτα επεισόδια, ωστόσο, γίνεται σαφές ότι η προσπάθεια δεν μεταφράζεται πάντα σε μια ουσιαστικά καθηλωτική τηλεοπτική εμπειρία. Αργή αφήγηση χωρίς την απαραίτητη δραματική ένταση

Η σειρά επιλέγει συνειδητά έναν αργό, στοχαστικό ρυθμό. Η κάμερα επιμένει σε μεγάλα πλάνα, σιωπές και ατμοσφαιρικές εικόνες, επιχειρώντας να εισαγάγει τον θεατή στον εσωτερικό κόσμο της ηρωίδας. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι ο αργός ρυθμός αυτός καθαυτός, αλλά το γεγονός ότι συχνά δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο δραματουργικό βάθος.

Πολλές σκηνές μοιάζουν να υπάρχουν περισσότερο για να αναδειχθεί η αισθητική της εικόνας, παρά για να προωθήσουν ουσιαστικά την πλοκή. Αντί η ένταση να χτίζεται σταδιακά, ο χρόνος απλώνεται υπερβολικά, αφήνοντας την αίσθηση μιας εισαγωγής που διαρκεί περισσότερο απ’ όσο μπορεί να υποστηρίξει η ιστορία.

Η Μαρίνα στο επίκεντρο – αλλά με άνισο αποτέλεσμα

Τα πρώτα επεισόδια επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στη Μαρίνα, τον βασικό άξονα του έργου. Πρόκειται για μια επιλογή απολύτως λογική, δεδομένης της σημασίας του χαρακτήρα. Ωστόσο, η ερμηνεία της πρωταγωνίστριας δεν καταφέρνει πάντα να σηκώσει το βάρος ενός τόσο απαιτητικού ρόλου.

Η Μαρίνα είναι μια σύνθετη, παθιασμένη και αντιφατική ηρωίδα, όμως στην τηλεοπτική της εκδοχή συχνά εμφανίζεται επίπεδη ή υπερβολικά αποστασιοποιημένη. Αυτό δυσκολεύει τη συναισθηματική σύνδεση με τον θεατή, ειδικά σε κομβικές στιγμές που θα έπρεπε να κορυφώνεται το εσωτερικό της δράμα. Παράλληλα, οι υπόλοιποι χαρακτήρες παραμένουν στο περιθώριο, χωρίς ουσιαστική συμβολή στην εξέλιξη της αφήγησης.

Ερωτισμός χωρίς μέτρο και αφηγηματική αναγκαιότητα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» είναι εκ φύσεως ένα βαθιά ερωτικό έργο και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς της. Στην τηλεοπτική μεταφορά, όμως, ο ερωτισμός χρησιμοποιείται με τέτοια συχνότητα που χάνει τη δραματική του δύναμη.

Οι συνεχείς ερωτικές σκηνές, συχνά επαναλαμβανόμενες και χωρίς ξεκάθαρη συνεισφορά στην εξέλιξη της πλοκής ή στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, δημιουργούν αίσθηση υπερβολής. Σε αρκετές περιπτώσεις, η τόλμη ξεπερνά το όριο της αφήγησης και καταλήγει άβολη, λειτουργώντας περισσότερο ως αυτοσκοπός παρά ως ουσιαστικό αφηγηματικό εργαλείο.

Άρτια εικόνα, αλλά άνισο σύνολο

Σε επίπεδο παραγωγής, η σειρά είναι αναμφίβολα προσεγμένη. Η φωτογραφία, τα σκηνικά και τα κοστούμια αποδίδουν με ακρίβεια την εποχή και συνθέτουν ένα καλαίσθητο οπτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η τηλεοπτική αφήγηση δεν κρίνεται μόνο από την εικόνα. Χωρίς σφιχτή δραματουργία και σαφή ρυθμό, ακόμη και η πιο εντυπωσιακή παραγωγή δυσκολεύεται να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον.

Συμπέρασμα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» είναι μια σειρά με ξεκάθαρη φιλοδοξία και εμφανή προσπάθεια να ξεχωρίσει από τη συμβατική ελληνική τηλεοπτική φόρμα. Παρ’ όλα αυτά, η αργή εξέλιξη, η αμφιλεγόμενη επιλογή πρωταγωνίστριας και η υπερβολική έμφαση στον ερωτισμό περιορίζουν τη δυναμική της. Πρόκειται για ένα έργο που εντυπωσιάζει οπτικά, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει την αισθητική και τις προθέσεις του σε μια πραγματικά καθηλωτική αφήγηση.

Πηγή: tvnea.com