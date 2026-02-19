2026-02-19 11:19:54
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)

 



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

15.9%

Happy Day στον Alpha

14.5%

Σήμερα

13.2%

Καλημέρα Ελλάδα

11.5%

Ώρα Ελλάδος

7.3%

Νωρίς – Νωρίς

2.2%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

20.1%

Το Πρωινό

12.1%

Buongiorno

11.4%

Breakfast@Star

8.8%

Αταίριαστοι

7.0%

10 Παντού

5.2%

Πρωίαν σε Είδον

4.1%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

14.4%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8.0%

Live You

4.5%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3.5%

Ώρα για Ψυχαγωγία

3.2%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

1.5%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal

18.1%

Οικογενειακές Ιστορίες

16.4%

Live News

13.7%

The Chase

13.4%

Τροχός της Τύχης

11.9%

Cash or Trash

9.4%

Ρουκ Ζουκ

8.4%

Beat My Guest

8.1%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

7.3%

Στούντιο 4

6.2%

5 x 5

3.8%

Καθαρές Κουβέντες

3.2%

Το ’Χουμε!

3.0%

Ο Ατσίδας (ΣΚΑΙ)

2.8%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

UEFA Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

23.1%

Να Μ’ Αγαπάς

18.1%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

15.0%

Ράδιο Αρβύλα

12.1%

MasterChef 10

12.4%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

9.4%

Grand Hotel

9.0%

Τότε και Τώρα

8.4%

Παιχνίδια Εκδίκησης

6.7%

The Transporter Refueled

5.7%

Το Παιδί

2.5%

Real View

1.9%

Καλά Θα Πάει Κι Αυτό

1.8%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Νύχτα Αποκαλύψεων

18.5%

Post Game

11.5%

Κοινωνία Άνω Κάτω

3.6%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Κυριαρχία Alpha, μάχη για τη δεύτερη θέση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Κυριαρχία Alpha, μάχη για τη δεύτερη θέση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Εκτόξευση για τη «Super Κατερίνα», καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Εκτόξευση για τη «Super Κατερίνα», καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άλυσσο: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Άλυσσο: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
21η Φεβρουαρίου Εορτάζει ο Άγιος που ασκήτευσε στα Παλιάμπελα Βόνιτσας. Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος
21η Φεβρουαρίου Εορτάζει ο Άγιος που ασκήτευσε στα Παλιάμπελα Βόνιτσας. Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
Άλυσσος: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Άλυσσος: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
«FLAT HUNTERS»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
«FLAT HUNTERS»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1