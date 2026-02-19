Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA15.9%Happy Day στον Alpha14.5%Σήμερα13.2%Καλημέρα Ελλάδα11.5%Ώρα Ελλάδος7.3%Νωρίς – Νωρίς2.2%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα20.1%Το Πρωινό12.1%Buongiorno11.4%Breakfast@Star8.8%Αταίριαστοι7.0%10 Παντού5.2%Πρωίαν σε Είδον4.1%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις14.4%Αλήθειες με τη Ζήνα8.0%Live You4.5%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3.5%Ώρα για Ψυχαγωγία3.2%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος1.5%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal18.1%Οικογενειακές Ιστορίες16.4%Live News13.7%The Chase13.4%Τροχός της Τύχης11.9%Cash or Trash9.4%Ρουκ Ζουκ8.4%Beat My Guest8.1%Διαχωρίζω τη Θέση μου7.3%Στούντιο 46.2%5 x 53.8%Καθαρές Κουβέντες3.2%Το ’Χουμε!3.0%Ο Ατσίδας (ΣΚΑΙ)2.8%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54UEFA Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν23.1%Να Μ’ Αγαπάς18.1%Άγιος Έρωτας ΙΙ15.0%Ράδιο Αρβύλα12.1%MasterChef 1012.4%Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι9.4%Grand Hotel9.0%Τότε και Τώρα8.4%Παιχνίδια Εκδίκησης6.7%The Transporter Refueled5.7%Το Παιδί2.5%Real View1.9%Καλά Θα Πάει Κι Αυτό1.8%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Νύχτα Αποκαλύψεων18.5%Post Game11.5%Κοινωνία Άνω Κάτω3.6%Πηγή: tvnea.com