Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
15.9%
Happy Day στον Alpha
14.5%
Σήμερα
13.2%
Καλημέρα Ελλάδα
11.5%
Ώρα Ελλάδος
7.3%
Νωρίς – Νωρίς
2.2%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
20.1%
Το Πρωινό
12.1%
Buongiorno
11.4%
Breakfast@Star
8.8%
Αταίριαστοι
7.0%
10 Παντού
5.2%
Πρωίαν σε Είδον
4.1%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
14.4%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8.0%
Live You
4.5%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
3.5%
Ώρα για Ψυχαγωγία
3.2%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
1.5%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
18.1%
Οικογενειακές Ιστορίες
16.4%
Live News
13.7%
The Chase
13.4%
Τροχός της Τύχης
11.9%
Cash or Trash
9.4%
Ρουκ Ζουκ
8.4%
Beat My Guest
8.1%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
7.3%
Στούντιο 4
6.2%
5 x 5
3.8%
Καθαρές Κουβέντες
3.2%
Το ’Χουμε!
3.0%
Ο Ατσίδας (ΣΚΑΙ)
2.8%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
UEFA Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
23.1%
Να Μ’ Αγαπάς
18.1%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
15.0%
Ράδιο Αρβύλα
12.1%
MasterChef 10
12.4%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
9.4%
Grand Hotel
9.0%
Τότε και Τώρα
8.4%
Παιχνίδια Εκδίκησης
6.7%
The Transporter Refueled
5.7%
Το Παιδί
2.5%
Real View
1.9%
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό
1.8%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Νύχτα Αποκαλύψεων
18.5%
Post Game
11.5%
Κοινωνία Άνω Κάτω
3.6%
