2026-02-16 09:25:43
Φωτογραφία για Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο



Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Καλημέρα» σημειώνοντας 10,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση στη μάχη της τηλεθέασης και διατηρώντας μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής το «Mega Σαββατοκύριακο» με 10,7%, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό στη ζώνη, καθώς η διαφορά μεταξύ των δύο προγραμμάτων κινήθηκε σε οριακά επίπεδα.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Τώρα Μαζί» με 7,6%, καταγράφοντας αισθητά χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους δύο βασικούς διεκδικητές της πρωτιάς.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τμηματική Τιμολόγηση Παραπεμπτικών Ιανουαρίου - 14/02/2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τμηματική Τιμολόγηση Παραπεμπτικών Ιανουαρίου - 14/02/2026
Prime time: Κυριαρχία για τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time: Κυριαρχία για τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Σαββατοκύριακο με τον Μανέση»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Σαββατοκύριακο με τον Μανέση»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Mega Σαββατοκύριακο» στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Mega Σαββατοκύριακο» στην κορυφή
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: «Star News» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: «Star News» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Prime Time: Μάχη κορυφής για «Sing for Greece» και «Το Σόι Σου»
Prime Time: Μάχη κορυφής για «Sing for Greece» και «Το Σόι Σου»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Happy Day»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διάλογος και Αποτροπή: Το νέο μοντέλο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
Διάλογος και Αποτροπή: Το νέο μοντέλο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
Η ιστορία ενός μηχανοδηγού τρένου στη Λάσα, στο Ξιζάνγκ της Κίνας.
Η ιστορία ενός μηχανοδηγού τρένου στη Λάσα, στο Ξιζάνγκ της Κίνας.
Ο ΕΘΙΜΟΣ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΕΘΙΜΟΣ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 5:30 το πρωί από σήμερα η έναρξη λειτουργίας.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 5:30 το πρωί από σήμερα η έναρξη λειτουργίας.