Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Καλημέρα» σημειώνοντας 10,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση στη μάχη της τηλεθέασης και διατηρώντας μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής το «Mega Σαββατοκύριακο» με 10,7%, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό στη ζώνη, καθώς η διαφορά μεταξύ των δύο προγραμμάτων κινήθηκε σε οριακά επίπεδα.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Τώρα Μαζί» με 7,6%, καταγράφοντας αισθητά χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους δύο βασικούς διεκδικητές της πρωτιάς.

Πηγή: tvnea.com