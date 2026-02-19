Χαμός επικράτησε στο Πρωινό κατά τη διάρκεια του σχολιασμού των δηλώσεων της Άριας Καλύβα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, αναφορικά με την εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ. Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως οι εκπομπές που της παρέχουν βήμα φέρουν ευθύνη, ο Τάσος Τεργιάκης στράφηκε εναντίον του Happy Day, ενώ σημειώθηκε και μια αμήχανη ανταλλαγή λόγων μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Δέσποινας Καμπούρη.Σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν στο Happy Day για το ζήτημα, ο Τάσος Τεργιάκης ξέσπασε λέγοντας:«Άκουσα την Τίνα Μεσσαροπούλου να λέει ότι «εγώ συμφωνώ με την κ. Καλύβα, περί ανθοπωλείου». Δηλαδή ότι είμαστε γλάστρες και φυτά. Επειδή συμφωνεί η κ. Μεσσαροπούλου να της πω ότι κάποιοι από εμάς έχουμε 30 χρόνια στη δουλειά και δεν ήρθαμε ουρανοκατέβατοι. Κάποιοι από εμάς είμαστε από τα τέλη του ’90 σε αυτή τη δουλειά, όταν άλλοι ήταν αλλού τότε. Άρα να σέβεται λίγο, δεν συμφωνούμε έτσι απλά. Επίσης, πετάνε στον αέρα ονόματα σε αυτή την εκπομπή χωρίς να τους νοιάζει τίποτα. Έχει ακουστεί και το δικό μου όνομα σε αυτή την εκπομπή, και της Φωτεινής, τώρα της Δέσποινας, τα εκτρώματα για τον Οικονομόπουλο… Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Άμα είναι να λέμε το άκουσα, κι εμείς ακούμε χίλια δυο, δεν ερχόμαστε να τα πούμε εδώ».Δέσποινα Καμπούρη: Με προβληματίζεις πάρα πολύ ρε Γιώργο, αλήθεια τώρα. Βέβαια, αυτό δεν είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε δημόσια. Αλλά όταν λες ότι εκτιμάς έναν άνθρωπο που μιλάει έτσι για τους συνεργάτες σου και σου αρέσει η αισθητική της, κάποιες φορές με προβληματίζεις.Γιώργος Λιάγκας: Είπα ότι είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος με αισθητικής και καλή δημοσιογράφος και γι’ αυτό είπα ότι είναι λάθος.Δέσποινα Καμπούρη: Πώς γίνεται λοιπόν να εκτιμάς έναν τέτοιο άνθρωπο;Γιώργος Λιάγκας: Την εκτιμώ γιατί σαν άνθρωπος έχει μια αισθητική και έχει και άποψη.Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής ανέφερε τα εξής: «Είπε η Άρια κάτι και το βάφτισε η εκπομπή της Σταματίνας. Η Άρια έχει αυτές τις απόψεις. Γιατί να έχει βήμα η Άρια να τις πει. Δηλαδή, στον βαθμό να πλήξουμε την εκπομπή του Λιάγκα… Είναι λάθος. Δηλαδή αν έρθει αύριο ένας δυσαρεστημένος συνεργάτης από την Κατερίνα ή την Σταματίνα ή τον Λάμπρο και είναι πρόθυμος να πει κάτι κακό, ας αποφασίσω κι εγώ να μην το παίξω για να κλείσω όλη αυτή τη στρόφιγγα του να βρίζει ο ένας τον άλλον και να κοροϊδεύει όλο τον κόσμο».Πηγή: tvnea.com