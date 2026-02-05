2026-02-05 09:30:52
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» καθαρά μπροστά

 



Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 18,3%, κρατώντας ξεκάθαρο προβάδισμα και οδηγώντας την κούρσα της πρωινής ενημέρωσης.

Ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 15,6%, διατηρώντας σταθερή δυναμική, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 11,1%, κινούμενο σε ασφαλή αλλά όχι ανταγωνιστικά για την κορυφή επίπεδα.

Πιο πίσω, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 7,1%, παραμένοντας σε χαμηλές πτήσεις και χωρίς να δείχνει σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 6,4%, χάνοντας έδαφος απέναντι στον βασικό ανταγωνισμό.

Στο κάτω άκρο της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με 1,8%.



Πηγή: tvnea.com
