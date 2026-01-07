Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μέχρι την Τρίτη 13.01.2026Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την έκδοση και αποστολή των ηλεκτρονικών τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ λόγω του νέου ΑΔΑ, ζητήθηκε από τον Π.Φ.Σ. και δόθηκε η δυνατότητα παράτασης στην ηλεκτρονική υποβολή των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μέχρι και την Τρίτη 13.01.2026.
Για τα φαρμακεία που καταθέτουν στις ΠΕΔΙ (τιμολόγια και συνταγές) η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 14.01.2026.
Με Εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
