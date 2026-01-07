Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την έκδοση και αποστολή των ηλεκτρονικών τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ λόγω του νέου ΑΔΑ, ζητήθηκε από τον Π.Φ.Σ. και δόθηκε η δυνατότητα παράτασης στην ηλεκτρονική υποβολή των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μέχρι και την Τρίτη 13.01.2026.

Για τα φαρμακεία που καταθέτουν στις ΠΕΔΙ (τιμολόγια και συνταγές) η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 14.01.2026.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

