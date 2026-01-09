2026-01-09 21:21:36
Φωτογραφία για Αυτό είναι το πρόσωπο που αποχωρεί από τον ΑΝΤ1



Ακόμη μία αποχώρηση καταγράφεται στον ΑΝΤ1, με τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν φύγει από το κανάλι να φτάνει πλέον τους 23. Αυτή τη φορά, την πόρτα της εξόδου περνά ο Αντώνης Σεφερλής, ένα από τα πρόσωπα του ενημερωτικού τομέα του σταθμού, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην πολιτική και δημοσιογραφική κάλυψη των τελευταίων ετών.

Ο δημοσιογράφος γνωστοποίησε ο ίδιος την αποχώρησή του μέσα από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και ευχαριστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια περίοδο με έντονη ειδησεογραφική δραστηριότητα. 

Όπως ανέφερε: Μετά από δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογές, εσωκομματικές σε ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, ρεπορτάζ της κυβέρνησης και της ΝΔ, μαζί με υπουργεία της πρώτης γραμμής και την ευθύνη παρουσίασης δελτίων ειδήσεων, αποχαιρετώ με σεβασμό τον Όμιλο @ant1tv . Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο Θ. Κυριακού για την στήριξη, τον Σ. Λιαρέλλη για την καθοδήγηση και τον Ν. Χατζηνικολάου για το ακούραστο έργο του. Ευχαριστίες και προς τη διεύθυνση των ειδήσεων. Είθε η νέα χρονιά να φέρει τις επιτυχίες που αρμόζουν στον ιστορικό σταθμό της χώρας μας. 

 Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα...







Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1
Ο ΑΝΤ1 στηρίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Ανανεώσεις και αλλαγές στο πλατό
O Γιώργος Λιάγκας καρφώνει τον ΑΝΤ1: Για εμένα είναι ανήκουστο η διεύθυνση προγράμματος να είναι στο Μαρούσι μακριά από το κανάλι
Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: «Ο ΑΝΤ1 για 3η συνεχόμενη χρονιά σταματά ανορθολογικά την πρωινή του εκπομπή»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δεν έριχνε τον μέσο όρο του σταθμού η Ελένη Τσολάκη - Ο ΑΝΤ1 κινείται σε αυτά τα νούμερα...
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.
Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Τι συμβαίνει;
Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Γ. Σπύρου: "Ένα μαύρο κουφάρι στην είσοδο της πόλης μας οι αποθήκες του ΟΣΕ"
«EurovisionGR» έρχεται 10/1 στην ΕΡΤ1