





Ακόμη μία αποχώρηση καταγράφεται στον ΑΝΤ1, με τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν φύγει από το κανάλι να φτάνει πλέον τους 23. Αυτή τη φορά, την πόρτα της εξόδου περνά ο Αντώνης Σεφερλής, ένα από τα πρόσωπα του ενημερωτικού τομέα του σταθμού, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην πολιτική και δημοσιογραφική κάλυψη των τελευταίων ετών.

Ο δημοσιογράφος γνωστοποίησε ο ίδιος την αποχώρησή του μέσα από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και ευχαριστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια περίοδο με έντονη ειδησεογραφική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε: Μετά από δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογές, εσωκομματικές σε ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, ρεπορτάζ της κυβέρνησης και της ΝΔ, μαζί με υπουργεία της πρώτης γραμμής και την ευθύνη παρουσίασης δελτίων ειδήσεων, αποχαιρετώ με σεβασμό τον Όμιλο @ant1tv . Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο Θ. Κυριακού για την στήριξη, τον Σ. Λιαρέλλη για την καθοδήγηση και τον Ν. Χατζηνικολάου για το ακούραστο έργο του. Ευχαριστίες και προς τη διεύθυνση των ειδήσεων. Είθε η νέα χρονιά να φέρει τις επιτυχίες που αρμόζουν στον ιστορικό σταθμό της χώρας μας.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα...







Πηγή: tvnea.com